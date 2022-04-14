Виробник Durex іде з російського ринку

Компанія Reckitt, якій належить бренд Durex, оголосила про вихід з російського ринку. При цьому компанія вирішила продати свою частку на ринку РФ. Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву Reckitt.

"Компанія Reckitt почала процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес, який може включати передачу третій стороні або нашим місцевим співробітникам", - йдеться в повідомленні.

У Reckitt також зазначили, що роблять все, що в їхніх силах, щоб допомогти Україні - виділяють кошти, забезпечують додаткову медичну допомогу, організовують проживання і збирають пожертви.

Reckitt володіє такими брендами, як Durex, Strepsils, Gaviscon, Vanish, Nurofen, Finish, Veet, Air Wick, Calgon і Cillit Bang.

Нагадаємо, напередодні фінська компанія телекомунікаційних обладнань Nokia заявила про повний вихід з російського ринку.