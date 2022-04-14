Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
ФСБ для вивезення Медведчука за кордон підготувала підставних осіб і липові шляхи евакуації, – Баканов
ФСБ для вивезення Медведчука за кордон підготувала підставних осіб і липові шляхи евакуації, – Баканов
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
ГоловнаЕкономікаБізнес

Виробник Durex іде з російського ринку

Компанії також належать бренди Strepsils, Vanish, Nurofen.

Виробник Durex іде з російського ринку

Компанія Reckitt, якій належить бренд Durex, оголосила про вихід з російського ринку. При цьому компанія вирішила продати свою частку на ринку РФ. Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву Reckitt.

"Компанія Reckitt почала процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес, який може включати передачу третій стороні або нашим місцевим співробітникам", - йдеться в повідомленні.

У Reckitt також зазначили, що роблять все, що в їхніх силах, щоб допомогти Україні - виділяють кошти, забезпечують додаткову медичну допомогу, організовують проживання і збирають пожертви.

Reckitt володіє такими брендами, як Durex, Strepsils, Gaviscon, Vanish, Nurofen, Finish, Veet, Air Wick, Calgon і Cillit Bang.

Нагадаємо, напередодні фінська компанія телекомунікаційних обладнань Nokia заявила про повний вихід з російського ринку

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також