Чернігівщина: по 11 одиниць техніки будують тимчасові проїзди на трасах біля Смолина та Киселівки

У Чернігівській області біля села Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди поряд зі зруйнованими мостами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Там працює по 11 одиниць техніки», - зазначив він.

Тимошенко також розповів, що розпочато генеральне прибирання на трасі М-01 Київ – Чернігів.

«Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею. Очищено вже 8 км. Працюємо далі!», - розповів заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про те, що у найближчих планах — забезпечити Чернігівську область 850 000 продуктових наборів.