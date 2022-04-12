Видобуток нафти і газу в Росії впав до найнижчого рівня з літа 2020 року. Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, видобуток нафти і газу в Росії наразі сягає нижче 10 мільйонів барелів на добу 1-11 квітня. У березні рівень видобутку був 11,01 млн барелів всередньому. Зазначається, що російська нафтодобувна компанія "Роснефть" зафіксувала зниження видобутку до 2,87 мільйонів барелів на добу 1-11 квітня з 3,35 мільйонів.

Раніше таке падіння було влітку 2020 року і було повʼязане з поширенням пандемії в світі. Наразі торгівлі російськими нафтопродуктами заважають санкції. Зокрема США ввели заборону на імпорт нафти з Росії минулого місяця. Крім того санкції щодо російських фінансових установ обмежують обробку платежів за купівлю нафти.

Нагадаємо, що Конгрес США проголосував за енергетичне ембарго Росії та позбавлення її торговельних привілеїв сьомого квітня. Конгрес також проголосував за ухвалення закону, який позбавляє Росію її статусу торговельного партнера «найбільшого сприяння», що дозволяє США значно підвищувати мита на товари з Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.