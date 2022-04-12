Програма “U-LEAD з Європою” долучилася до підтримки регіонів, які постраждали від російської агресії, - Чернишов

Програма “U-LEAD з Європою”, що фінансується Європейським Союзом та його державами-членами, спільно з Мінрегіоном розпочали програму підтримки регіонів, які постраждали від військової агресії Російської Федерації. Про це повідомив глава Мінрегіону Олексій Чернишов.

За його словами, разом з главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом вони відвідали хаб в Київській області, де зараз розподіляється перша партія допомоги, яка буде направлена в громади Київської області.

“Допомога сформована у вигляді пакетних рішень. До прикладу, в пакетах “Відновлення”, які вже є на складі, наявні генератори, ланцюгові пили та інші інструменти, необхідні для первинних ремонтних робіт, пов'язаних з наслідками воєнних дій. Найближчими днями в рамках цього пакету очікуємо також мініекскаватори для громад Київської області”, - зазначив Чернишов.

Він також додав, що на цей хаб прибудуть такі ж пакети допомоги для Чернігівської, Сумської та Житомирської областей. Ще два хаби працюють у містах Вінниця та Дніпро.