Для вирішення проблем логістики в сільському господарстві уряд створив тимчасову раду

Кабінет Міністрів України створив координаційну раду з питань логістики у сільському господарстві.

Це передбачено розпорядженням уряду №427 від 9 квітня.

Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, яка має, зокрема, знаходити шляхи збільшення експорту сільськогосподарської продукції.

Її очолить міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський.

Як пише interfax.com.ua, Сольський наприкінці березня на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією основною проблемою назвав логістику експорту через заблоковані Росією порти. Унаслідок цього ліквідність запасів урожаю близька до нуля та заморожено великі гроші аграріїв – близько $7,5 млрд.

Згідно з даними учасників ринку, якщо через порти щомісяця вивозилося 4-5 млн тонн аграрних експортних вантажів, то в умовах їх блокування російськими військами можливості їхнього наземного експорту поки що обмежені приблизно 400 тис. тонн на місяць.

Нагадаємо, наприкінці березня заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що за місяць війни Україна недоотримала на експорті продовольства $1,5 млрд. Він додав, що Україна має три способи для експорту – це порти Дунаю, залізниця та автошляхи, але з кожним із них є свої проблеми.