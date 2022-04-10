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Уряд створив робочу групу, яка захищатиме українців, котрі виїхали через війну за кордон

Громадяни потребують консульської та гуманітарної підтримки, забезпечення житлом, вирішення комплексу питань, пов'язаних із соціальним захистом, доступом до медицини, освіти, а також можливості працевлаштування

Уряд створив робочу групу, яка захищатиме українців, котрі виїхали через війну за кордон

Кабмін розпорядився утворити робочу групу щодо захисту прав і свобод українців, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Співголовами робочої групи призначили віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Ольга Стефанішина повідомила, що нині українські вимушені переселенці потребують консульської та гуманітарної підтримки, забезпечення житлом, вирішення комплексу питань, пов'язаних із соціальним захистом, доступом до медицини, освіти, а також можливості працевлаштування.

"Разом з Європейською Комісією працюємо над тим, щоб у нас була спільна політика щодо підтримки та захисту українських переселенців. Чимало з них були змушені рятуватись від війни, не маючи речей першої необхідності і джерел до існування", - зазначила Стефанішина.

Як підкреслила Марина Лазебна, від початку широкомасштабного вторгнення Росії вдалося спростити виїзд українців за кордон у безпечні місця, забезпечити захист прав і надання допомоги в країнах, куди вони прибули, а також приділили увагу захисту прав дітей з вразливих категорій та людей з інвалідністю.

"Тепер настав час для довгострокової транскордонної політики з ЄС щодо захисту прав українців у державах-членах та програми репатріації до України після стабілізації ситуації", – сказала Лазебна.

Серед завдань робочої групи:

  • використання застосунку "Дія" у під час здійснення соціальних, компенсаційних та інших виплат;
  • скасування плати за роумінг при використанні мобільного зв'язку за кордоном;
  • забезпечення цифрового консульського обліку українців під час перебування за кордоном;
  • надання освітніх послуг українською мовою;
  • посилення механізмів захисту від торгівлі людьми;
  • створення можливостей, щоб громадяни за межами України могли отримати або підтвердити всю необхідну документацію;
  • налагодження співпраці між правоохоронцями, органами соціального захисту та міграції України з відповідними органами у державах-членах ЄС;
  • сприяння швидкому визнанню професійних кваліфікацій та вирішення інших питань.

Нагадаємо, днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що для українських біженців ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг. 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали відповідну заяву.

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