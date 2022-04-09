Міжнародна ініціатива Stand up for Ukraine зібрала уже понад $10 млрд

Міжнародна ініціатива Stand up for Ukraine зібрала вже понад 10 млрд доларів за майже два тижні існування.

Президент Володимир Зеленський висловив у Twitter вдячність за це президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, премʼєр-міністру Канади Джастіну Трюдо та організації Global Citizen.

"Це – важливий внесок у підтримку України після навали РФ. Дякую кожному та кожній, хто долучається. Зробимо це разом!" – написав він.

Щиро дякую @vonderleyen, @JustinTrudeau та @GlblCtzn за підтримку 🇺🇦, мільйонів українок і українців. Ініціатива #StandUpForUkraine вже зібрала понад $10 млрд. Це – важливий внесок у підтримку України після навали РФ. Дякую кожному та кожній, хто долучається. Зробимо це разом! https://t.co/7YxbZAYCEk — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2022

Світова програма Stand up for Ukraine була запущена на прохання президента України урядом Канади та Єврокомісією 26 березня. Ця програма мобілізує уряди, компанії та громадян для збору фінансової допомоги Україні.

Вона спрямована на допомогу людям, які вимушено залишили домівки через війну. Кошти використовуватимуться для підтримки як внутрішніх переселенців, так і зовнішніх.