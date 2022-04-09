Якщо Орбан каже, що не бачив, що сталося у Бучі, йому треба сходити до офтальмолога, – Качинський

Польща не співпрацюватиме з Угорщиною доти, доки позиція Орбана щодо війни Путіна проти України не зміниться.

Якщо угорський прем'єр Віктор Орбан «не бачить» звірств російських військових на Київщині, «йому слід відвідати офтальмолога».

Про це в інтерв'ю Radio Plus заявив глава польської партії «Право і справедливість» та віцепрем’єр польського уряду Ярослав Качинський.

Як висловився польський політик, до недавніх виборів в Угорщині він утримувався від оцінок поведінки угорського прем'єра, але тепер «має визнати, що все це дуже сумно».

«Оцінка (поведінки Орбана, – LB.ua) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося у Бучі, йому треба порадити сходити до офтальмолога», – сказав Качинський.

За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною доти, доки позиція Орбана щодо війни Путіна проти України не зміниться. Відзначимо, досі Варшава і Будапешт були близькими союзниками і спільно протистояли Брюсселю.

«Думаю, те, що робить Орбан, – він сподівається зіграти роль у припиненні цього конфлікту. Але я думаю, що це абсолютно глухий кут», – резюмував Ярослав Качинський.

Нагадаємо, в інтерв'ю німецькому виданню Bild Володимир Зеленський розповів, що один з провідних політиків ЄС хотів отримати докази того, що «різанина в Бучі» не була інсценуванням. Ймовірно, мова йшла про Віктора Орбана.