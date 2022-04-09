Диппредставництво Європейської ради повертається до Києва

Після російського вторгнення представництво ЄС було тимчасово переміщене до польського Жешува.

Диппредставництво Європейської ради в Україні повертається із польського Жешува до Києва.

Про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх зв'язків у Брюсселі (ЄСЗЗ), передає "Інтерфакс-Україна".

"Євросоюз відновлює дипломатичну присутність у Києві. Після російського вторгнення, 24 лютого, представництво ЄС було тимчасово переміщене до польського міста Жешув. Під час свого візиту до Києва верховний представник ЄС Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україні тепер знову здійснюватиметься", – йдеться в повідомленні.

Боррель зазначив, що голова делегації ЄС Матті Маасікас повернувся до Києва, "щоб ще більш безпосередньо та тісно працювати з українською владою".

Маасікас супроводжував Борреля та президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час їхнього спільного візиту до Києва у п'ятницю. Вони залишились у столиці, щоб знову відкрити приміщення представництва та оцінити умови для поступового повернення всіх співробітників представництва до Києва.

"Під час нашого перебування в Києві ми на власні очі переконалися у здатності української адміністрації забезпечити ефективне та повноцінне функціонування державних та урядових структур, незважаючи на дуже складні обставини. Повернення нашої делегації до Києва забезпечить ще кращу взаємодію з урядом та більшу підтримку українського народу", – додав Боррель.

Деякі співробітники делегації залишаться у Жешуві та працюватимуть звідти.

Нагадаємо, раніше про повернення посла до Києва заявило МЗС Литви, а наприкінці березня до столиці України прибув тимчасовий повірений у справах Словенії.

З початку нового військового вторгнення Росії в Києві незмінно залишалися лише посол Польщі, посол Туреччини та апостольський нунцій в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав іноземних дипломатів повертатися до Києва.