Кайманові Острови заморозили $7,3 млрд російських активів

На Кайманових островах, які є одним із головних офшорних фінансових центрів Карибів, заморозили пов'язані з Росією активи на $7,3 млрд. Про це повідомляє Ліга з посиланням на офіційну заяву країни.

Кайманові Острови є заморською територією Великої Британії.

"Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року на Кайманових Островах було видано понад 800 приписів щодо заморожування активів фізичних і юридичних осіб. Відповідно до своїх зобов'язань, постачальники фінансових послуг надали звіти, що підтверджують заморожування активів з оціночною вартістю $7,3 млрд", – йдеться в повідомленні.

Уряд Кайманових Острові підтвердив готовність виконувати санкції, які запроваджує Велика Британія.

Нагадаємо, напередодні ЄС заморозив активи російських і білоруських олігархів та організацій на 30 млрд євро.