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Латвія відправила партію гуманітарної допомоги в Україну

У вантажі на загальну суму понад 2 мільйони євро - продукти харчування, в тому числі і для дітей, засоби гігієни, побутові предмети, обладнання для лікарень, а також ІТ-обладнання.

Латвія відправила партію гуманітарної допомоги в Україну
Фото: пресслужба ВРУ

Латвія відправила в Україну партію гуманітарної допомоги, яку зібрали громадяни, а також підприємці та благодійна організація Ziedot.lv.

Про це повідомила у Facebook парламентський секретар МЗС Латвії Занда Калніня-Лукашевіца.

"Чуйність, внесок і праця наших людей допомагають чудесам відбуватися і дозволяють багатьом людям в Україні отримати так необхідну допомогу", - зазначила Калніня-Лукашевіца.

Фото: Facebook/Zanda Kalniņa-Lukaševica

Ziedot.lv у співпраці з латвійським МЗС відвантажив допомогу в Херсонську, Закарпатську, Миколаївську, Кіровоградську, Чернігівську, Запорізьку та Харківську області, а також до Краматорська. Серед вантажу - побутові та предмети першої необхідності, предмети гігієни, продукти харчування, в тому числі для дітей, також вантажі до кількох лікарень та ІТ-обладнання.

Нагадаємо, керівництво компанії з розробки відеоігор та програмного забезпечення Epic Games надіслало всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня по 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців.

Дві команди загону швидкого реагування Червоного Хреста 7 квітня відвідали звільнені від російських окупантів села на Київщині.

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