Epic Games передала $144 млн на гуманітарну допомогу українцям

Це доходи від гри Fortnite, отримані компанією з 20 березня по 3 квітня.

Керівництво компанії з розробки відеоігор та програмного забезпечення Epic Games надіслало всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня по 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, Epic Games вдалося зібрати 144 мільйони доларів США. Ці кошти розподілили між міжнародними організаціями Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.

"Ці організації надають екстрену допомогу, у тому числі медичну допомогу, продукти харчування та питну воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок в Україні. Також допомагають тим, хто був змушений виїхати за кордон", – пояснив глава Мінцифри.

Як повідомляли, всього за день у Fortnite зібрали $36 млн для України.