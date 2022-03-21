У Дії з'явилося "цифрове заспокійливе" - єБайрактар, - Федоров

Щоб зіграти в гру, необхідно оновити застосунок на смартфоні.

В Дії запустили "цифрове заспокійливе" - єБайрактар.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Для тих, хто просив управління "байрактром" через Дію. Оновлюйте застосунок і переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - повідомив міністр.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили - щоб зіграти в гру, необхідно оновити застосунок "Дія" на смартфоні, зайти в розділ "Послуги" і обрати "єБайрактар".

Нагадаємо, 19 березня Мінцифри запустило в Дії розділ про допомогу українцям у Польщі.

16 березня в міністерстві повідомили, що в застосунку знову стали доступними цифрові паспорти.