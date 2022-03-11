Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду

Хакери Anonymous зламали базу даних російського регулятора Роскомнагляд і виклали у відкритий доступ більш ніж 360 000 файлів.

Про це з посиланням на заяву хакерського угруповання пише "Інтерфакс-Україна".

"Anonymous успішно зламали і злили базу даних Роскомнагляду, федерального органу виконавчої влади Росії, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських засобів масової інформації, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", – йдеться в повідомленні.

JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 10, 2022

Роскомнагляд блокує всі майданчики, на яких росіяни можуть дізнатися правду про стан речей, зокрема про війну в Україні. Цей регулятор навіть погрожує заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)".