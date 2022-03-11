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Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду

Понад 360 000 файлів хакери виклали у вільний доступ. 

Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду
Фото: ridus.ru

Хакери Anonymous зламали базу даних російського регулятора Роскомнагляд і виклали у відкритий доступ більш ніж 360 000 файлів.

Про це з посиланням на заяву хакерського угруповання пише "Інтерфакс-Україна".

"Anonymous успішно зламали і злили базу даних Роскомнагляду, федерального органу виконавчої влади Росії, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських засобів масової інформації, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", – йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд блокує всі майданчики, на яких росіяни можуть дізнатися правду про стан речей, зокрема про війну в Україні. Цей регулятор навіть погрожує заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)". 

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