Cogent відключає від своїх мереж російських операторів, - Федоров

Це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів.

Один із найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що з Cogent працюють "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.

"Компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання впродовж місяця ... Дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, американська ІТ-компанія EPAM закриває російський офіс і припиняє обслуговувати російських клієнтів. Крім того, компанія вирішила виділити 100 мільйонів доларів США українським працівникам і їхнім сім'ям.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до Visa і Mastercard з проханням заблокувати всі платежі в Росії та поза її межами.