16 лютого в Національному палаці мистецтв «Україна» пройшла церемонія нагородження Національної музичної премії «Українська пісня року 2021».

Вщерть заповнений глядачами зал – понад три з половиною тисячі місць – шанувальників української пісні з кожним роком стає все більше. І символічно, що церемонія відбулась в День Єднання, адже саме пісня та музика завжди об’єднували українців. А окрім цього, національна музична премія «Українська пісня року», приурочена до 30-річчя незалежності України.

Створена у 2004 році, музична премія має за мету популяризувати українську музику, україномовних артистів як уже знаменитих, так і молодих виконавців. Тож премії вручають співакам у трьох номінаціях «Легенда української пісні», «Гордість української пісні» та «Надія української пісні». Також нагороджують і авторів пісень.

Не дивно, що започаткував цю премію співочий ректор Михайло Поплавський, а у новому форматі ще одним організатором проєкту став Олег Винник.

– Зараз стало модно співати українською, бути українцем. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що українська пісня, українська мова, українська душа – вічні, як небо та сонце. І хочеться, щоб і легенди, і гордість, і надія української пісні сьогодні боронили нашу Україну, –відмітив власник ТМ «Українська пісня року» Михайло Поплавський.

Підтримав думку свого поважного партнера і Олег Винник.

– Це було дуже ризиковано, але водночас і правильно – організувати таку премію. І я щасливий, що маю відношення до неї. Сьогодні молоді артисти – навіть реперита рок-cпіваки – співають українською мовою і продовжують нашу справу. Звісно, це інша музика, ніж та, яку виконуємо ми. Та це дуже круто, що ми разом на одній сцені. І що ми – хоч легенди, хоч молодь – все одно повертаємось до нашого коріння. Адже свої почуття ми найкраще можемо передати лише рідною мовою, – говорить співак.

Один із найважливіших моментів премії – те, що нагороду може отримати пісня в будь-якому жанрі. Лише дві умови: щоб вона була майстерно виконана та написана українською мовою.

Показово, що свою першу пісню українською – «Є пропозиція» – Вєрка Сердючка презентувала саме під час церемонії нагородження.

Також порадували глядачів прем’єрами пісень Олег Винник («Біла голубка»), гурт «Антитіла» виконав пісню «MLNL» зі свого нового альбому.

Проводили церемонію нагородження Тіна Кароль, Михайло Поплавський, Лілія Ребрик, Григорій Решетник.

– Я дуже вдячна Михайлу Михайловичу за те, що завдяки йому, на сцені сьогодні можна побачити чотири покоління артистів, – прокоментувала концерт Наталія Могилевська.

– Я такий радий бути причасним до такого свята. І бажаю українській пісні, щоб вона розвивалась і качала нас. Я щасливий, що можу виступати у такому складі і співати для глядачів українською, –відмітив представник молодого покоління Wellboy, до речі, випускник Київського національного університету культури імистецтв.



І серед присутніх митців багато хто причетний до цього вузу. Так, Григорій Решетник, закінчивши КНУКіМ, згодом став у ньому викладати.

Ще одна випускниця – Катя Царик –режисер-постановник церемонії нагородження.

За плечима режисерки такі масштабні події, як постановка урочистих концертів до Дня Незалежності, і попередньої «Української пісні року». Цього разу вона вражала глядачів незвичайним відеорядом на величезних екранах, світовим і лазерним шоу. А співаки виступали на багатоярусній сцені у вигляді сходів.

Це масштабне видовище та виступи улюблених виконавців публіка супроводжувала оваціями, а багато хто навіть танцював під запальні пісні. І це якнайкраще доводить, що пісня – об’єднує українців.

Тож варто підбити підсумок словами людини, яка протягом усіх 30-ти років незалежності нашої держави постійно вкладала свої сили, щоб українська пісня розвивалась.

«Українська пісня – це генетичний код нації! Через українську пісню ми заявляємо про свою національну культурну ідентичність на весь світ», – підкреслив Михайло Поплавський.

ПЕРЕМОЖЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ПРЕМІЇ «УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ РОКУ»

Номінація «Легенда Української пісні»: Тіна Кароль, Олег Винник, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Михайло Поплавський і Вєрка Сердючка.

Номінація «Гордість української пісні»: гурт «MOZGI», NK за пісню «Почуття». Олексій Потапенко, Анастасія Каменських отримали дипломи як композитори та автори віршів. Павло Зібров і Анна Трінчер за виконання пісні «Метелики\Бджоли». Композитори Дмитро Сисоєв, Павло Зібров, автори віршів Дмитро Сисоєв, Юрій Рибчинський. Гурт «Антитіла» – пісня «Стань». Композитори Максим Сиволап, Тарас Тополя та автор віршів Тарас Тополя.Гурт «KAZKA» за виконання пісні «М’ята». Композитор Олександр Грєвцев та автори слів Олександр Грєвцев і Микола Журавльов. DZIDZIO за виконання пісні «Марічка».Композитор Степан Сабадаш, автор віршів Михайло Ткач.

Номінація «Надія української пісні»: Wellboy, з піснею «Вишні». Композитори Андрій Підкалюк, Антон Вельбой, автори віршів Євген Тріплов, Антон Вельбой.

- Артем Пивоваров, пісня «Міраж», також він отримав диплом як композитор та автор віршів.

- Анна Буткевич за виконання композиції«Гріх маю».

- Сергiй Бабкін, пісня «Вона знає», одержавтакож диплом як композитор та автор віршів.

- Таюне, пісня «Схожа на квітку»,композитор та автор віршів Олег Винник.

- Gena VITER та гурт «ЯНЦЯ», пісня «Поляна», композитор Віктор Янцо, авторка віршів Ірина Янцо.

- Alina Poplavska – пісня «Знову твоя». Композитори Ілля Грабар, Олександр Коновалов, Сергій Баланюк, авторка віршів Марина Козловська.

- Мята з піснею «Фарби». Композитор та автор віршів Артем Пивоваров.

Михайло Поплавський як автор ідеї та генеральний продюсер проєкту здобувспеціальну премію «Гарант української пісні» – за підтримку і розвиток української пісні.