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Михайло Поплавський новим кліпом кинув виклик TikTok-блогерам Like

Нове яскраве сексуально-еротичне відео на відому пісню «А ми з кумою ходим в баньку» створене з урахуванням молодіжних трендів.

Епатажне видовище заряджає позитивом

Це вже четверта екранізація українського хіта «А ми з кумою ходим в баньку». Цього разу Михайло Поплавський та режисерка Олена Вінярська вирішили ризикнути і створити кліп з використанням TikTok-трендів, популярних мемів, і спеціального TikTok-монтажу – зміна кадрів кожні дві секунди.

Як завжди, новаторська ідея належала Михайлу Михайловичу, а Олена Вінярська вже працювала над її втіленням.

– Головна ідея – щоб кожен, хто дивиться цей кліп, зарядився позитивною енергією. Тому що кума і банька – це зажди позитив, – відмітив співаючий ректор.

Сюжет кліпу – близький кожному українцеві. Головний герой іде в баню разом з красунею-кумою, яка є вдосконаленням усіх чоловічих мрій. Струнка висока білявка з довгим хвилястим волоссям, надзвичайно апетитними персами та тонкою талією не лише підносить куму пиво та раків, а й дозволяє розважатися з іншими дівчатами.

Але інноваційне трактування кліпу перетворило розповсюджений сюжет на щось екстраординарне і новаторське. Звабливі танцюристки, які змішують хіп-хоп, фрістайл та тверк; головна героїня з розкішним декольте та у спокусливій масці, що підкреслює глибокий погляд; еклектика стилів – поп-арт з українськими традиціями та найостаннішими трендами соціальних мереж. Балет в костюмах лобстерів, блакитні сокири та справжня безнопила і навіть сурдопереклад пісні – завдяки майстерності режисера та автора ідеї перетворилися з хаосу на цільне епатажне видовище.

Справжній мем, який підхопить молодь

Варто відмітити, що «Банька» – це, певно, найяскравіший та найсоковитіший кліп у репертуарі співаючого ректора. Флуоресцентні помаранчеві та блакитні костюми балету, жовтогарячі та салатні перуки, швидка зміна кадру – величезний виклик для знімальної команди, щоб не було, як сказала Олена Вінярська, «мерехтіння». Вийшов, знову ж таки, за словами режисери, «кліп-антидепресант».

– Костюми вбили наповал! – відмітив Павло Зібров, який ніколи не пропустить задоволення побувати на черговій прем’єрі від друга-ректора. – Художник по костюмах заслуговує не те що 100 балів – 200! І Михайло Михайлович – людина-свято і надзвичайно модний та юний у цьому кліпі.

До речі, для костюмів самого ліричного героя – використовувались луки з останніх колекцій модних брендів Kenzo, Balmain тощо.

У захопленні від кліпу й інші зіркові гості.

– Ви вже, Михайле Михайловичу, стільки задаєте темпоритму усім, хто відстає. І хочу акцентувати, що ті, у кого в житті є якесь «упаднічєство», після перегляду кліпу відчують, як все піднімається, – пожартувала співачка Наталія Бучинська.

Wellboy, автор хітів «Гуси» та «Вишні», і, до речі, випускник Університету культури, теж прийшов привітати Михайла Поплавського і жартома відмітив, що найцінніше в кліпі – це привабливі дівчата, яких не зіпсували навіть костюми лобстерів.

– Цей кліп – справжній мем, це молодь підхопить і, в будь-якому випадку, ви будете на коні, Михайле Михайловичу, – наголосив співак.

Блогерка та акторка Анна Трінчер, студентка 4-го курсу Університету культури, вітаючи ректора з прем’єрою, зокрема, сказала, що творчість Михайла Михайловича не дає їй розслаблятися.

– Я дивлюсь на вас – і хочеться жити, працювати. От на вулиці осінь та холодно, а після перегляду ваших кліпів стає тепліше. І найголовніше, що вся команда, яка з вами працює, натхненна вами.

Інноваційні ідеї співаючого ректора

До речі, цього року в Київському університеті культури відкрився новий факультет ТікТок. Студентам викладає і Михайло Поплавський, який завжди намагається бути на одній хвилі з молоддю та сам показує приклад, як бути на стилі та у трендах. І це яскраво демонструє відео на пісню «А ми з кумою ходим в баньку».

– Цей кліп розрахований перш за все на молодь. Щоб вона подивились та усміхнулись. Бо трендові ТікТоки – це молодіжна тематика. І ми використаємо це на новому факультеті, – підкреслив Михайло Михайлович. – «Банька» – це така віртуальна реальність. Ми відмовились від ідеї показувати банальні бані чи сауни, як раніше. Ми перші в Україні і у світі використали для зйомок тікток-варіант зйомок кліпу.

Що ж далі? А згодом ми чекаємо на прем’єру нової спільної роботи Михайла Поплавського та Олени Вінярської, яка називається «Щастя є!». Можна лише уявити яким яскравим буде це щастя.

СЕКРЕТИ ЗЙОМОК

Під час прес-конференції режисер Олена Вінярська поділилась закулісними таємницями зйомок.

Виявилось, що тендітній виконавиці ролі спокусниці-куми Наталці Миронюк довелось неабияк попрацювати фізично. Величезні підбори, восьмикілограмові накладні груди (дуже звабливі у кадрі!), а, до того ж, ще й справжня бензопила, яка важить близько 30 кг. Та вона мужньо носила пиво, заводила бензопилу, піднімаючи її над головою – виглядала при цьому суперсексі і ще й піднімала настрій знімальній групі.

КОМАНДА

Режисер – Олена Вінярська.

Другий режисер – Михайло Харченко.

Оператор-постановник – Павло Комар.

Хореограф – Ростислав Савченко.

Зйомки відбувались на студії One Location з використанням технологій LED cube, VR-технологій, Unreal Engine 4, tracking systems, 3D-графіки. Віртуальна графіка, віджеїнг, відеодизайн створювались компанією Pravdin Prodaction.

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