Facebook відключить систему розпізнавання облич

Таке рішення ухвалили через "велике занепокоєння з приводу місця технології розпізнавання облич у суспільстві".

У соціальній мережі Facebook відключать систему розпізнавання облич. Це пов’язано з заходами щодо обмеження використання цієї функції і в інших сервісах компанії.

Про це заявив у вівторок глава відділу штучного інтелекту Facebook Джером Пезенті, інформує "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі тижні ми скасуємо систему розпізнавання облич у Facebook у рамках загальнокорпоративного заходу, спрямованого на обмеження використання розпізнавання облич у наших продуктах", - йдеться у заяві Пезенті, опублікованій на сайті блогу Meta.

За його словами, таке рішення ухвалили через "велике занепокоєння з приводу місця технології розпізнавання облич у суспільстві".

"Випадки, коли розпізнавання осіб може бути корисним, необхідно зіставити зі зростаючими побоюваннями щодо використання цієї технології в цілому. Місце технології розпізнавання облич у суспільстві викликає багато побоювань, і регулюючі органи все ще розробляють чіткий набір правил щодо її використання", - зазначив Пезенті.

Відповідно до цієї зміни люди, які активізували в налаштуваннях систему розпізнавання осіб, більше не будуть автоматично розпізнаватись на фотографіях та відео.

28 жовтня стало відомо, що компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, а також Instagram і WhatsApp, змінює назву на Meta. При цьому сама соціальна мережа збереже назву Facebook.