ТОП виробників рацій

Через рації можна спілкуватися там, де не тягне стільниковий, коли немає грошей на рахунку, під час ігор в пейнтбол і навіть в супермаркеті, якщо там погана мобільний зв'язок. Але якщо врахувати, що на ринку представлений дуже великий вибір рацій, буває непросто вибрати відповідну.

Досвідчені користувачі рацій радять вибирати прилад за двома параметрами:

технічні характеристики;

виробник.

Але якщо перший пункт безпосередньо залежить від того, де і як часто буде використовуватися прилад, то з другим у недосвідчених можуть виникнути складності. Тому ми склали ТОП найпопулярніших брендів, чиї рації визнані кращими на вітчизняному і світовому ринку.

Baofeng

Ще років 10 тому в Україні ніхто і не чув про це виробника, а сьогодні рації компанії мають найбільший попит на вітчизняному ринку. Baofeng - американська компанія, яка спеціалізується на виробництві портативних і автомобільних радіостанцій.

В асортименті бренду є широкий вибір якісних і недорогих приладів, які активно використовуються працівниками охорони здоров'я, муніципальних служб, співробітниками будівельних і логістичних компаній. Радиоустройства Baofeng також є одними з найбільш популярних серед шанувальників активного відпочинку і екстремальних видів спорту.

Переваги рацій Baofeng:

широкий вибір безліцензійних і професійних пристроїв;

якісна збірка;

ергономічний дизайн;

функціональність;

невисока вартість.

Motorola

Компанія Motorola багатьом відома як виробник мобільних телефонів. Але також бренд займається розробкою рацій для професійного і аматорського користування. Компанія виробляє цифрові і аналогові пристрої, які отримали популярність серед туристів, шанувальників активних видів відпочинку, а також працівників охоронних служб і далекобійників.

Головні переваги радіопристроїв бренду:

тривала автономна робота;

міцні ударостійкі корпуси;

простота використання;

висока потужність;

невелика вага і компактний розмір.

Agent

Agent - один з найбільш популярних китайських виробників рацій та електронних аксесуарів для спорту та туризму. Продукція бренду орієнтована як на любительську, так і професійну нішу користувачів. Пристрої бренду коштують недорого, але втілили в собі якості, якими має володіти обладнання даного сегмента:

міцність;

тривалість автономної роботи;

широкий радіус дії;

практичність і функціональність.

Якому з цих виробників віддати перевагу - вирішувати вам. Але продукція будь-якого з цих брендів варта уваги.