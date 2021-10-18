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Інноваційні технології у дводверних холодильниках LG і Liebherr

У сегменті холодильного обладнання флагманами вважаються моделі Side-by-Side. Вони відрізняються чудовою місткістю, пропонуючи обсяг від 200 до 600 літрів, зручністю використання завдяки оптимальному огляду внутрішнього простору, а також комфортним транспортуванням. Конструкція розбирається на дві окремі частини, які можна переносити як класичний двокамерний холодильник, збірка відбувається просто.

Поговоримо про технологічні особливості цих пристроїв двох брендів-лідерів. Сучасні холодильники LG і Liebherr оснащені безліччю інноваційних розробок і передових технологій, що відповідають за якість охолодження, тривалість зберігання різних продуктів, а також максимально спрощену і приємну систему експлуатації приладу. У кожного виробника є свої фірмові технології.

Система BioFresh на сторожі свіжості в холодильнику Liebherr

Лідером в холодильному обладнанні залишається компанія Liebherr. Її продукція вважається однією з найнадійніших, практичних і функціональних. Інноваційні технології постійно впроваджуються в нові колекції виробника.

Фірмова технологія BioFresh спеціально розроблена для збереження максимальної кількості корисних речовин і свіжості в продуктах. Світлодіодне освітлення в відділенні BioFresh полегшує пошук необхідних продуктів в холодильнику. Завдяки фірмовим плоским світлодіодним лампам, вбудованим в бічні панелі, внутрішній простір пристрою можна використовувати максимально ефективно і зручно.

Всі холодильники Side-by-Side бренду оснащені технологією автоматичного розморожування. Вам залишається лише визначитися, який холодильник краще: крапельний або No Frost - орієнтуйтеся на свої звички й бюджет покупки. Система DuoCooling налаштовує температуру окремо в кожній робочій камері, а також запобігає змішанню повітряних потоків і запахів між ними.

Система MagicEye транслює актуальні показники температури й вологості на стильному дисплеї. Ви можете задати певну температуру з точністю до 1 градуса за допомогою інтуїтивно зрозумілої електронної системи управління класу Premium.

У моделях з електронним управлінням класу PremiumPlus присутні деякі додаткові опції. Наприклад, використання зручного курсора в навігації меню, багатомовна підтримка, спосіб зберігання певних продуктів, контроль над деякими функціями.

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