“Нове життя старих речей, або модний апсайклінг з турботою про середовище” - освітня онлайн-програма з метою популяризації принципу усвідомленого підходу до моди та відповідального ставлення до споживання предметів одягу, взуття, аксесуарів. Це назва серії з восьми воркшопів, яка є основою онлайн-проєкту за участі фахівців у сфері апсайклінгу. Проєкт реалізовується за співфінансування Посольства Нідерландів в Україні та за підтримки Українського культурного фонду. Партнери: Lviv Fashion Week, Zero Waste Lviv.

Серія відеороликів (один з яких виготовлений з використанням технології VR) – це не лише промоція екожиття та екомотивація, а й набір практичних інструкцій, рекомендацій для застосування на щодень. Це набір звичок і навичок “модного” апсайклінгу, які стануть у пригоді кожному прихильнику принципу відповідального споживання. Відтак, у кожному з 8-ми відеороликів глядач отримає коротку чітку інструкцію і візуалізацію схеми апсайклінгу.

Серед спікерів: Яна Червінська, дизайнерка бренду Yana Chervinska, засновниця платформи стійкої моди Sustainable Fashion Pad, засновниця ГО Беззайве, координаторка Мережі екостанцій України, дизайнерки Ольга Стеблак (бренд Olga Steblak) та Олеся Марчук (бренд Olesya Marchuk), Ірина Соловій - дизайнерка, авторка бренду екологічного пакування “Згорток”, Оксана Гураль – дизайнерка бренду Gural jewelry, Іва Репницька та Наталія Капустинська – авторки численних майстер-класів на тему апсайклінгу, Marta Skinnysticks - авторка бренду художнього розпису одягу Skinnysticks.

Програма на тему апсайклінгу буде однаково цікавою як для тих, хто активно практикує принцип усвідомленого підходу до моди, так і для тих, хто хоче, але не знає з чого почати та як впровадити у щоденне життя принцип відповідального споживання. Проєкт розрахований на широку аудиторію людей, які не є клієнтами люксових брендів, які можуть не цікавитися дизайнерським одягом та модою взагалі, а просто шукають спосіб переробити старі речі/одяг.

Саме тому у програмі використаний DIY-підхід (Do It Yourself, або ж зроби це сам) – формат, коли люди створюють речі своїми руками, який сьогодні став окремим суспільним трендом та популярним явищем масової культури.

Серія відеороликів з’явилася в мережі у жовтні; всі відеоролики є повністю доступними для перегляду на Facebook-сторінці та Youtube-каналі проєкту:

https://www.facebook.com/newlifeofoldthingsproject

https://www.youtube.com/channel/UC4D0gIyCgbzmZNLRaPEaRGg