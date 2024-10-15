Як використовувати українську культуру у боротьбі з агресором, з’ясовували спікери та гості дискусійної панелі.

Які виклики перед українською культурою ставить війна? Як зберегти і розвивати ключові культурні інституції у нових умовах? Якою має бути державна політика щодо захисту культурної спадщини? Та як культурна дипломатія може протидіяти російським наративам. Відповіді на ці питання шукали спікери та гості дискусійної панелі “Культура як один з інструментів нашої перемоги”, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та “EFI Group” “Нова країна”.

Спікери дискусії:

Микола Точицький , міністр культури і стратегічних комунікацій; Фото: Олександр Ратушняк Микола Точицький

Олена Ковальська , заступниця керівника Офісу Президенту; Фото: Олександр Ратушняк Олена Ковальська

Максим Голенко , в.о. генерального директора-художнього керівника у Національний театр ім. Марії Заньковецької; Фото: Олександр Ратушняк Максим Голенко

Наталія Кривда , професорка КНУ імені Т. Г. Шевченка, голова Українського культурного фонду; Фото: Олександр Ратушняк Наталія Кривда

Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group; Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

дієвці культури, представники громадського сектору, народні депутати тощо.

"Українські культура і ідентичність – це феноменальна річ. І не лише територія, а, в першу чергу, наша ідентичність стала об'єктом агресії. Путін вважав десь у своїх маревах і конструкціях історії, які він нам повідомляв, що хтось створив Україну, українську ідентичність. Насправді російська армія переконалась, що Україна – це дійсно феномен, частина європейської культури", – заявив під час дискусії “Нової країни” міністр культури Микола Точицький.

Фото: Олександр Ратушняк Микола Точицький, міністр культури і стратегічних комунікацій

І серед завдань міністерства - чітко комунікувати, що цей феномен є частиною великої європейської культури, і ми одні з тих, хто створював велику демократичну Європу, поширювати це світом за допомогою партнерів, підкреслив міністр.

Заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська відзначила “нову якість культурної дипломатії” з початком повномасштабного вторгнення.

Фото: Олександр Ратушняк Олена Ковальська, заступниця керівника Офісу Президенту

“Міжнародний напрямок, культурний напрямок, - це потужна зброя. І не Міністерство культури повинно навчатися дипломатії, а дипломати повинні навчати Міністерство культури, як працювати”, - вважає представниця ОП.

Директорка УКФ Наталія Кривда акцентувала на необхідності синергії державних зусиль, партнерів і бізнесу у розвитку українських культурних продуктів.

“Наші іноземні партнери говорять: ми готові допомагати, але ми хочемо бачити добру волю держави. Держава має інвестувати у свою культуру. Для того, щоб промотувати Україну за кордоном, потрібно виробити цей продукт тут. Виробити продукт, об'єктувати, займатися опредметненням цінностей, смислів, формуванням текстів, культурних подій тощо І держава не може сказати, я не інвестую в це.

Фото: Олександр Ратушняк Наталія Кривда, професорка КНУ імені Т. Г. Шевченка, голова Українського культурного фонду

Тому що, зрештою, мені боляче про це говорити, але війна йде у найвищому сенсі - за існування нас як нації, європейської нації, як культури”, - відзначила професорка.

На думку, керівника Національного театру ім. Марії Заньковецької Максима Голенка, сьогодні українці відкривають для себе “неймовірні пласти української культури і розстріляного відродження”. І фактично умовний новий український театр виховує глядача та є варіантом енергетичного перезавантаження під час війни.

“Театр – це живе, і глядач приходить за цим. Плюс цей простір почав відкриватися по-новому, нести новий сенс. І ми навчилися про це говорити. Людям це стало дуже потрібно під час війни. Вони реально пропрацьовують свої травми. І якщо це робиться в адекватній формі, це сприймається”, - зазначив режисер.

Фото: Олександр Ратушняк Максим Голенко, в.о. генерального директора-художнього керівника у Національний театр ім. Марії Заньковецької

Культура має допомогти Україні вперше чергу виграти боротьбу за розум українців, вважає бізнесмен Ігор Ліскі, постійно нагадувати, за що ми боремося.

“Це може тільки культура або, вибачте, пропаганда чи стратегічні комунікації, як ми їх називаємо. …Якщо наші солдати не будуть розуміти, навіщо вони платять кров'ю, бо просто слова вже не працюють, гроші просто не працюють.

З одного боку, нам багато легше: ми воюємо за правду, за країну, за майбутнє, але це треба зав'язати дуже потужно на максимально більшу кількість людей, українців”, - заявив Ліскі.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

Фото: Олександр Ратушняк Спікери під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Микола Точицький, міністр культури і стратегічних комунікацій

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Володимир Шейко, гендиректор Українського інституту

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Подоляк, Коаліція дієвців культури

Фото: Олександр Ратушняк головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Релігієзнавець Віктор Єленський

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Мацевко, ХША

Фото: Олександр Ратушняк Роза Тапанова, Національний історико-культурний заповідник 'Бабин Яр'

Фото: Олександр Ратушняк Артем Біденко, Голова правління Інституту інформаційної безпеки

Фото: Олександр Ратушняк Співкуратор в Українському домі Олексій Ананов

Фото: Олександр Ратушняк Колишній міністр культури Директор Театру Франка Євген Нищук

Фото: Олександр Ратушняк Лариса Покальчук, режисерка ( у центрі), позаду неї директорка Національного центру ‘Український дім’ Ольга Вієру

Фото: Олександр Ратушняк Ректор КНУ Володимир Бугров

Фото: Олександр Ратушняк Олеся Островська-Люта, гендиректорка Мистецького Арсеналу

Фото: Олександр Ратушняк шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Олесь Санін, режисер

Фото: Олександр Ратушняк письменник і перекладач Остап Українець

Фото: Олександр Ратушняк Юлія Савостіна, Made in Ukraine

Фото: Олександр Ратушняк Режисер Володимир Тихий

Фото: Олександр Ратушняк координатор спільноти BABYLON’13 Андрій Котляр

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Чубко , продюсер 'Ля палісіада'

Фото: Олександр Ратушняк Ольга Сагайдак, Коаліція дієвців культури

Фото: Олександр Ратушняк Олег Дроздов та Ірина Мацевко (Харківська школа архітектури)

Фото: Олександр Ратушняк координатор спільноти BABYLON’13 Андрій Котляр ( у центрі)

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Чубко, Євген Клопотенко та Микола Точицький

Фото: Олександр Ратушняк Денис Іванов, продюсер Артхаус Трафік і праворуч Галина Григоренко, Open Opera Ukraine

Фото: Олександр Ратушняк шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Учасники дискусії: Ігор Ліскі, Максим Голенко, Микола Точицький, Олена Ковальська, Наталія Кривда

Фото: Олександр Ратушняк Депутат Київради Леонід Ємець

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Федорів, Видання 'Голка'

Фото: Олександр Ратушняк Інна Підлуська, заступниця виконавчого директора Міжнародного фонду 'Відродження'

Фото: Олександр Ратушняк Ганна Гаврилів, керівник проєкту «Палац Розділ», засновниця «Спадщина.UA

Фото: Олександр Ратушняк виконавча директорка Українського ПЕН

Фото: Олександр Ратушняк Продюсер Сергій Перман і кураторка комунікаційного напрямку Національної філармонії України Ольга Стельмашевська (праворуч)

Фото: Олександр Ратушняк Засновник та голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко

Фото: Олександр Ратушняк Учасники дискусії: Ігор Ліскі, Максим Голенко, Микола Точицький, Олена Ковальська, Наталія Кривда і Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна та Ігор Ліскі

Повні виступи спікерів очікуйте на LB.ua незабаром.