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МКСК тестує музейний реєстр

Цей реєстр має об’єднати більше ніж 12 млн експонатів.

МКСК тестує музейний реєстр
Виставка 'Кола Сільваші' в Українському музеї сучасного мистецтва
Фото: facebook/Yana Kachkovska

Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) тестує музейний реєстр, який об’єднає більше ніж 12 млн експонатів.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Зазначається, що поки що в музейний реєстр внесли 27 тис. предметів.

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Крім того, заступниця очільника МКСК з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар розповіла, що до реєстру нерухомого майна “Є-пам’ятка” завантажено 105 тисяч об’єктів. А повноцінно працювати він почне після того, як обласні адміністрації внесуть до нього дані про понад 150 тисяч об’єктів.

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