Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) тестує музейний реєстр, який об’єднає більше ніж 12 млн експонатів.
Про це повідомила пресслужба МКСК.
Зазначається, що поки що в музейний реєстр внесли 27 тис. предметів.
Крім того, заступниця очільника МКСК з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар розповіла, що до реєстру нерухомого майна “Є-пам’ятка” завантажено 105 тисяч об’єктів. А повноцінно працювати він почне після того, як обласні адміністрації внесуть до нього дані про понад 150 тисяч об’єктів.
- В квітні у Києві презентували систему обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини “Державний реєстр нерухомих пам’яток України”. З 10 квітня реєстр запрацював в режимі тестування.