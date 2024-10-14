Цей реєстр має об’єднати більше ніж 12 млн експонатів.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) тестує музейний реєстр, який об’єднає більше ніж 12 млн експонатів.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Зазначається, що поки що в музейний реєстр внесли 27 тис. предметів.

Крім того, заступниця очільника МКСК з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар розповіла, що до реєстру нерухомого майна “Є-пам’ятка” завантажено 105 тисяч об’єктів. А повноцінно працювати він почне після того, як обласні адміністрації внесуть до нього дані про понад 150 тисяч об’єктів.