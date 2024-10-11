Переможці Канн і Венеції та нове українське кіно: гайд Київським тижнем критики

Розповідаємо докладно про кіноновинки, які можна буде побачити на фестивалі.

До Міжнародної програми цьогоріч увійшли чотири стрічки з Канн і Венеції; також пройдуть спеціальні покази стрічок «Партенопа» Паоло Соррентіно, «Медовий місць» Жанни Озірної та прем’єрний показ документального фільму «Спротив та єдність. Кінематографісти пояснюють, як не втратити майбутнє». Додатково відбудуться гала-прем’єри фільмів Єгора Олесова «Дочка» й Олега Сенцова «Реал». На нас також чекають дві ретроспективи: міжнародна секція «Дивніше за час» запропонує глядачам добірку незалежного кіно США 1970–1990-х, а українська секція «Химерний час» поверне на екрани приховані скарби поетичного кіно.

17–23 жовтня в кінотеатрі «Жовтень» відбудеться 8-й Київський тиждень критики . Цьогоріч фокусною країною кінофестивалю стали Нідерланди. Це означає, що українські кінокритики – організатори фестивалю відібрали три найкращі нідерландські фільми минулого року. І, навпаки, нідерландські критики відібрали свіжі українські стрічки, які глядачі зможуть побачити на екранах ще до прокату. Традиційно на відкритті фестивалю найкращі фільми нагородять премією «Кіноколо» .

Фокус: Україна — Нідерланди

Молоко

Країна: Нідерланди

Режисер: Стефані Колк

Драматична історія жінки, яка переживає втрату. Робін народжує мертву дитину, але її тіло продовжує виробляти молоко. Жінка бореться з невимовним горем і зціджує молоко, поки воно не заповнює холодильник. Робін вирішує пожертвувати його, але виявляється, що це не так легко.

Дебютний повнометражний фільм Стефані Колк розповідає про біль і горе без промовистих діалогів і динамічних сцен, через важке мовчання і статичну камеру. Українська кінокритикиня Дарія Бадьор назвала цю стрічку «гарним прикладом мінімалізму та драматургічної точності».

Сірі бджоли

Фото: скрин відео Кадр зі стрічки «Сірі бджоли»

Країна: Україна

Режисер: Дмитро Мойсеєв

Стрічка заснована на першій частині роману Андрія Куркова «Сірі бджоли». Це історія двох колишніх шахтарів, які залишилися сам на сам у селі без електрики в сірій зоні АТО, поблизу лінії фронту. Їхні погляди на світ і темпераменти відрізняються, але водночас їм треба жити далі й намагатися впорядкувати хаотичну дійсність. Зміни починаються, коли до села приходить снайпер.

Нідерландський кінокритик Боаз ван Льойк пише про фільм: «Хоча кожен витончений кадр медитативного фільму «Сірі бджоли» знятий у кольорі, можна сказати, що багато сцен занурені в майже безбарвний сірий: усередині будинків сильно пошкодженого покинутого села фарба зблякла й усе вкрите тонким шаром пилу. Саме в цьому повсюдному сірому середовищі ситуація погіршується — і вони змушені показати своє справжнє обличчя: «Хто я? Що я зробив, а чого ні?». Питання, що залишаються з глядачем ще довго після завершення фінальних титрів».

Коли ми програли німцям

Країна: Нідерланди, Бельгія

Режисер: Ґвідо ван Дріл

Нідерланди, літо 1974-го. День після програшу країни у фіналі чемпіонату світу з футболу. У тихому спустошеному місті двоє 12-річних хлопців з різних соціальних верств несподівано проводять день разом. На тлі пошуків зниклої однокласниці вони стикаються з першими викликами дорослого життя.

Кінокритик Сергій Ксаверов пише про фільм: «Це кіно дарує не звичний для стрічок про дорослішання досвід індивідуальної травми дитини, інтелектуалізований уже дорослою людиною, а ставить цей досвід у суспільний контекст сучасності й історичної пам’яті. Це дуже живий фільм, але поданий у парадоксально економній манері, яка може навіть здатися недружньою. І саме це багате й різноманітне поєднання несумісностей і розбіжностей роблять зі стрічки Ґвідо ван Дріла щось непересічне».

Редакція

Країна: Україна, Німеччина, Словаччина, Чехія

Режисер: Роман Бондарчук

Сатирична комедія про журналіста-ідеаліста Юру, який раптово потрапляє у вир фейкових новин і корупційних сцен. Він молодий біолог, науковець природничого музею з південного містечка на Херсонщині. Досліджує лісові пожежі й, намагаючись донести правду, починає працювати в редакції місцевої газети. Юра навіть не підозрює, яке божевілля чекає на нього в журналістському світі.

Кінокритик Фабіан Мелхерс пише про фільм: «Режисер Роман Бондарчук створює кафкіанський світ, де здоровий глузд здається лише відблиском з минулого. «Редакція» — це темна, смішна й божевільна стрічка, подібна до «Бразилії» або «Усіх страхів Бо», але закорінена в реальності, набагато ближчій до нас. Абсурдно перебільшена, але водночас навдивовижу болюча».

Солодкі мрії

Країна: Нідерланди, Швеція, Індонезія, Франція

Режисер: Ена Сендіяревич

Індонезія, близько 1900 року, кінець колоніальної епохи. Нідерландський власник цукрової фабрики Ян раптово помирає на віддаленому острові на очах своєї дружини Аґати. Тоді з Нідерландів прибуває його син, щоби перейняти сімейний бізнес. На загальний подив, ключову роль у заповіті батька відіграє його коханка. На тлі повстання індонезійських робітників розпочинається гра в кота-мишку, з якої ніхто не вийде неушкодженим.

Кінокритикиня Анна Дацюк пише про фільм: «Дивовижний звуковий дизайн і формалістська симетрична картинка збалансовані рівно настільки, аби не відірвати від справжнього смислового центру «Солодких мрій», а саме — трагедії формування людської особистості під впливом ледь помітного, але завжди присутнього гнобителя».

День як день

Фото: kcw.com.ua Кадр з фільму 'День як день'

Країна: Україна, Франція

Режисер: Роман Блажан

Документальний фільм Романа Блажана розповідає про село Ягідне. У березні 2022 року російські війська захопили село на півночі України, змусивши 369 жителів, серед яких 77 дітей, провести 27 днів у тісному шкільному підвалі. Рік по тому село ззовні здається мирним, але травма все ще свіжа. Фільм простежує, як мешканці намагаються повернутися до нормального життя: діти граються у війну, дорослі вагаються між бажанням жити далі й потребою пам’ятати. Через особисті історії селян стрічка розкриває колективний досвід полону, силу людської солідарності і складний процес зцілення громади.

Кінокритикиня Лаура ван Зойлен називає фільм «шрамом на зцілюваному тілі». Вона пише: «Чудовий документальний фільм режисера Романа Блажана «День як день» показує, як 400 людей ув’язнили в підвалі на 27 днів. Однак він не розповідає це прямо. Фільм, ніби цибулина, розкриває свій зміст шар за шаром».

Міжнародна програма

Емілія Перес

Країна: Франція

Режисер: Жак Одіяр

Фільм отримав приз журі на Каннському кінофестивалі. У головних ролях — Селена Гомез, Зої Салдана, Адріана Пас і Карла Софія Ґаскон.

Рита — адвокатка, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідеру наркокартелю піти з кримінального світу й реалізувати неймовірний план утечі: він стане жінкою.

Сестра-Опівніч

Країна: Велика Британія

Режисер: Каран Кандгарі

У тісному мумбайському будинку з тонкими стінами починається нове життя щойно одруженої пари. Молода жінка Ума намагається дати раду з тісною квартирою, незграбним чоловіком і повною відсутністю навичок ведення домашнього господарства. Невдовзі жінка відкриває в собі дику, неприборкану сторону, яка загрожує зруйнувати не лише її шлюб, але й усе навколо.

Дебютна стрічка індійського режисера отримала прем’єру на Двотижневику режисерів у межах 77-го Каннського фестивалю.

Жнива

Країна: Велика Британія, Німеччина, Греція, Франція, США

Режисер: Атена Рахель Цанґарі

Екранізація номінованого на Букерівську премію роману Джима Крейса. Цьогоріч стрічка змагалася за «Золотого лева» в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю.

У віддаленому селищі на тлі мальовничих пейзажів шотландського високогір’я розгортається сюрреалістична драма. Поява чужинців і підпал стайні місцевого землевласника порушують звичний уклад життя селян, викликаючи страх, недовіру й конфлікти. «Жнива» — це притча про зіткнення традицій з модернізацією, втрату землі й ідентичності.

Бруталіст

Фото: kcw.com.ua Кадр з фільму 'Бруталіст'

Країна: США, Велика Британія, Угорщина

Режисер: Брейді Корбет

Фільм отримав «Срібного лева» Венеційського кінофестивалю за найкращу режисерську роботу.

Ласло Тот, архітектор з Угорщини, який пережив Голокост, прибуває до Америки в пошуках кращого життя. Спочатку він бореться з бідністю, але згодом отримує шанс на великий проєкт. Ласло сподівається здійснити мрію та допомогти родині перебратися до Америки. Однак з просуванням будівництва виникає все більше проблем: фінансові труднощі, недовіра оточення, конфлікти із замовником. Тепер Ласло усвідомлює, що ціна успіху в новій країні може бути надто високою.

Переглянути повну програму 8-го Київського тижня критики та купити квитки на покази можна на офіційному сайті фестивалю.