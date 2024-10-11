Дебютні стрічки з Канн, Локарно, Берлінале, Венеції: «Молодість» оголосила 5 конкурсних програм

53-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», що пройде в Києві з 26 жовтня по 3 листопада, оголосив п’ять програм.

Повнометражні фільми міжнародного конкурсу «Молодості» – це 10 найцікавіших дебютних фільмів з усього світу, від найближчих сусідів до країн Азії та Латинської Америки. Зокрема, відбудеться українська прем’єра індійського фільму «Все що ми уявляємо як світло», який виборов Ґран-прі в основному конкурсі Каннського кінофестивалю. Також до міжнародного конкурсу ввійшов повнометражний дебют Жанни Озірної «Медовий місяць». Фільм мав світову прем’єру на Венеційському кінофестивалі та є одним з небагатьох в Україні, що були зняті вже після початку повномасштабного вторгнення.

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Медовий місяць»

До документального конкурсу «Молодості», який було вперше проведено у 2020-му році, увійшло 10 дебютних фільмів. Серед них є і дві українські стрічки. Це дебютний повнометражний фільм режисерки Аделіни Борець «Квіти України» (оповідь про 67-річну киянку, яка відстоює право на свою землю в забудовників) та Ride the Line Ігоря Волочія (розповідь автора про свою унікальну велоподорож вздовж лінії фронту, по щойно деокупованих містечках і селах).

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Квіти України»

Секція підліткового кіно Teen Screen містить 7 фільмів, що брали участь у Sundance, Берлінале, кінофестивалі у Локарно, «Темні ночі» в Талліні та інших. Зокрема, фільм «Королеви» спочатку був показаний на Sundance, а потім отримав Ґран-прі в секції підліткового кіно Generation Kplus. Фільми «Юні серця» та «Переможці» претендували на на Кришталевого ведмедя Берлінале, а «Юні серця» – ще й на квір-нагороду Берлінале Teddy Award.

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Юні серця»

Наводимо повний список фільмів, що увійшли до п’яти фестивальних програм.

F: Повнометражний конкурс / Full-Length competition

Все, що ми уявляємо як світло / All We Imagine As Light, Паял Кападіа / Payal Kapadia, Індія / India, 2024, 120’

Необроблений діамант / Wild Diamond, Аґат Рідінже / Agathe Riedinger, Франція / France, 2024, 103’

Брат на літо / Summer Brother, Йорен Молтер / Joren Molter, Нідерланди, Бельгія / Netherlands, Belgium, 2023, 100’

Токсик / Toxic, Сауле Бліувайте / Saule Bliuvaite, Литва / Lithuania, 2024, 100’

Забій / Our Lovely Pig Slaughter, Адам Мартінец / Adam Martinec, Чеська Республіка, Словаччина / Czechia, Slovakia, 2024, 84’

Ку Лі ніколи не плаче / Cu Li Never Cries, Фам Нґок Лан / Fam Ngoc Lan, В'єтнам / Viet Nam, 2024, 93’

Крокуючи у воді / Treading Water, Джіно Еванс / Gino Evans, Сполучене Королівство / United Kingdom, 2024, 121’

Медовий місяць / Honeymoon, Жанна Озірна / Zhanna Ozirna, Україна / Ukraine, 2024, 84’

Новий рік, що так і не настав / The New Year That Never Came, Богдан Мурешану / Bogdan Mureşanu, Румунія / Romania, 2024, 138’

Мовчання устриць / Oysters Silence, Маркос Піментель / Marcos Pimentel, Бразилія / Brazil, 2024, 128'

ST: Студентський конкурс / Student competition

Хаос, який лишився позаду / The Chaos She left Behind, Нікос Коліукос / Nikos Kolioukos, Греція / Greece, 2023, 34’

Експерти у сфері помирання / Experts In A Dying Field, Мітчел Камарда / Mitchell Camarda, США / USA, 2024, 18’

Стейк / The Steak, Кіараш Даґдар / Kiarash Dagdar, Іран / Iran, 2023, 18’

Як метелик / Like a Butterfly, Іріс Ґершон Наґар / Iris Gerschon Nagar, Ізраїль / Israel, 2023, 26’

Маня! / Mania! Лєна Яворська / Lena Jaworska, Польща / Poland, 2023, 16’

Бася: три короткі історії / Basia: Three Short Stories, Матеуш П'єтрак / Mateusz Pietrak, Польща / Poland, 2023, 29'

Татова подряпинка / Daddy's Little Scratch, Єгор Гармаш / Yegor Harmash, Україна / Ukraine, 2024, 24'

Теніс Мортіс / Tennis Mortis, Міхал Луковіч / Michal Lukowicz, Польща / Poland, 2024, 20'

Лише ненадовго / Just For a While, Хоу Цзункунь / Hou Zongkun Китай / China, 2023, 21'

Антологія річної риби / Fish River Anthology, Вєєра Ламінпаа / Veera Lamminpaa, Фінляндія / Finland, 2024, 10'

Відбиток пам'яті / The Imprint of Memory, Дарія Нашубська / Daria Nashubska. Україна / Ukraine, 2024, 23'

А якщо я ніколи не прокинуся / What if I Never Wake Up Again, Їцинг Ху / Yiqing Hu, США / USA, 2023, 14’

Фотографія 1 / Photograph 1, Оскар Сіммонс / Oscar Simmons, Cполучене Королівство / United Kingdom, 2024, 20’

Скоринка / Crust, Йєнс Кевін Ґеорґ / Jens Kevin Georg, Німеччина / Germany, 2023, 26'

Кімнати, які ми ділимо / The Rooms We Share, Надія Хатимлянська / Nadiia Khatymlianska, Україна, Німеччина / Ukraine, Germany, 2023, 12'

SH: Короткометражний конкурс / Short competition

Де Сесіль? / Where is Cecile, Естер Жузо / Esther Jouzeau, Франція / France, 2024, 21’

Лінія життя / Lifeline, Єлле Крінгс / Jelle Krings, Нідерланди / Netherlands, 2024, 16’

Тут помер олень / A Deer Died Here, Джон Джордано / John Giordano, Італія / Italy, 2023, 15’

Чемпіони / Champions, Ашер та Аарон Ґольденберґи / Asher and Aaron Goldenberg, США / USA, 2024, 23’

Мости, які ми перетинаємо / The Bridges We Cross, Айріс ван Донґен / Iris van Dongen, Сполучене Королівство / United Kingdom, 2023, 9’

Пансіон “Олдтаун” / Oldtown, Давід Вермандер / David Vermander, Бельгія / Belgium, 2024, 15’

Ми хочемо жити тут / We Want To Live Here, Александрина Туркан / Alexandrina Turcan, Україна / Ukraine, 2023, 25’

Гарний хлопчик / Good Boy, Колін Расcел / Colin Russell, США / USA, 2024, 18’

Моє серце навиворіт / My Heart Backwards, Сара Ґуре / Sarah Gouret, Бельгія / Belgium, 2024, 18’

82-92 / 82-92, Лаура Мендельзон / Laura Mendelzon, Аргентина / Argentina, 2023, 10’

Говорячи про рожевий / Speaking of Pink, Шарлотте Марія / Charlotte Maria, Нідерланди / Netherlands, 2023, 40’

Смерть актора / Death of an Actor, Амбруаз Рато / Ambroise Rateau, Франція / France, 2024, 21’

Останній дубль / The Last Take, Брайян Фостер / Brian Foster, США / USA, 2023, 14’

Ванна з піною / Bubble Bath, Адріана Ракасан / Adriana Racasan, Румунія / Romania, 2024, 19’

DC: Документальний конкурс / Documentary competition

Квіти України / Flowers of Ukraine, Аделіна Борець / Adelina Borets, Польща, Україна / Poland, Ukraine, 2024, 70’

Доморощені / Homegrown, Майкл Премо / Michael Premo, США / USA, 2024, 109’

Біллі / Billy, Лоренс Коте-Коллінз / Lawrence Сôte-Collins, Канада / Canada, 2024, 107’

Що тобі снилось вчора вночі, Параджанове? What Did You Dream Last Night, Parajanov?, Фараз Фешаракі / Faraz Fesharaki, Німеччина / Germany, 2024, 81’

Фестиваль молодого кіно / Jeune Cinéma, Ів-Марі Май / Yves-Marie Mahe, Франція / France, 74’

Назавжди / In Perpetuo, Федеріко Барасі / Federico Barassi, Італія / Italy, 2024, 87’

Рівербум / Riverboom, Клод Бехтольд / Claude Baechtold, Швейцарія / Switzerland, 2023, 99’

Проти вітру / Tack, Ванья Тернер / Vania Turner, Греція / Greece, 2024, 96’

Для кого я посміхаюсь? / Who am I Smiling for? Ева Меґі / Eeva Mägi, Естонія / Estonia, 2023, 61’

Ride the Line / Ride the Line, Ігор Волочій / Ihor Volochii, Україна / Ukraine, 2024, 70’

TS: Teen Screen / Teen Screen

Юні серця / Young Hearts, Ентоні Схатеман / Anthony Schatteman, Бельгія / Belgium, 2024, 97’

Переможці / Winners, Золеен Юсеф / Soleen Yusef, Німеччина / Germany, 2024, 118’

Маленька Джо і старий / Blue Sky Jo, Патріс Сове / Patrice Sauvé, Канада / Canada, 2024, 103’

Обачний Арнольд і камінь щастя / Arnold Cautious and The Happiness Stone, Aрто Халонен / Arto Halonen, Фінляндія / Finland, 2023, 89’

Сестри хаосу та пінгвін Пол / The Chaos Sisters feat. Penguin Paul, Дом’єн Хойґе / Domien Huyghe, Belgium, The Netherlands / Бельгія, Нідерланди, 2023, 98’

Королеви / Reinas, Клаудія Рейніке / Klaudia Reynicke, Швейцарія, Перу, Іспанія / Switzerland, Peru, Spain, 2024, 104’

Ґіна / Gina, Ульріке Кофлер / Ulrike Kofler, Австрія / Austria, 2024, 98’

Про КМКФ «Молодість»: