Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
ГоловнаКультура

Дебютні стрічки з Канн, Локарно, Берлінале, Венеції: «Молодість» оголосила 5 конкурсних програм

Кінофестиваль пройде в Києві з 26 жовтня по 3 листопада.

Дебютні стрічки з Канн, Локарно, Берлінале, Венеції: «Молодість» оголосила 5 конкурсних програм
Фото: molodist.com

53-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», що пройде в Києві з 26 жовтня по 3 листопада, оголосив п’ять програм. 

Повнометражні фільми міжнародного конкурсу «Молодості» – це 10 найцікавіших дебютних фільмів з усього світу, від найближчих сусідів до країн Азії та Латинської Америки. Зокрема, відбудеться українська прем’єра індійського фільму «Все що ми уявляємо як світло», який виборов Ґран-прі в основному конкурсі Каннського кінофестивалю. Також до міжнародного конкурсу ввійшов повнометражний дебют Жанни Озірної «Медовий місяць». Фільм мав світову прем’єру на Венеційському кінофестивалі та є одним з небагатьох в Україні, що були зняті вже після початку повномасштабного вторгнення.

 

Кадр з фільму «Медовий місяць»
Фото: КМКФ «Молодість»
Кадр з фільму «Медовий місяць»

До документального конкурсу «Молодості», який було вперше проведено у 2020-му році, увійшло 10 дебютних фільмів. Серед них є і дві українські стрічки. Це дебютний повнометражний фільм режисерки Аделіни Борець «Квіти України» (оповідь про 67-річну киянку, яка відстоює право на свою землю в забудовників) та Ride the Line Ігоря Волочія (розповідь автора про свою унікальну велоподорож вздовж лінії фронту, по щойно деокупованих містечках і селах).

Кадр з фільму «Квіти України»
Фото: КМКФ «Молодість»
Кадр з фільму «Квіти України»

Секція підліткового кіно Teen Screen містить 7 фільмів, що брали участь у Sundance, Берлінале, кінофестивалі у Локарно, «Темні ночі» в Талліні та інших. Зокрема, фільм «Королеви» спочатку був показаний на Sundance, а потім отримав Ґран-прі в секції підліткового кіно Generation Kplus. Фільми «Юні серця» та «Переможці» претендували на на Кришталевого ведмедя Берлінале, а «Юні серця» – ще й на квір-нагороду Берлінале Teddy Award.

Кадр з фільму «Юні серця»
Фото: КМКФ «Молодість»
Кадр з фільму «Юні серця»

Наводимо повний список фільмів, що увійшли до п’яти фестивальних програм.

F: Повнометражний конкурс / Full-Length competition

  • Все, що ми уявляємо як світло / All We Imagine As Light, Паял Кападіа / Payal Kapadia, Індія / India, 2024, 120’
  • Необроблений діамант / Wild Diamond, Аґат Рідінже / Agathe Riedinger, Франція / France, 2024, 103’
  • Брат на літо / Summer Brother, Йорен Молтер / Joren Molter, Нідерланди, Бельгія / Netherlands, Belgium, 2023, 100’
  • Токсик / Toxic, Сауле Бліувайте / Saule Bliuvaite, Литва / Lithuania, 2024, 100’
  • Забій / Our Lovely Pig Slaughter, Адам Мартінец / Adam Martinec, Чеська Республіка, Словаччина / Czechia, Slovakia, 2024, 84’
  • Ку Лі ніколи не плаче / Cu Li Never Cries, Фам Нґок Лан / Fam Ngoc Lan, В'єтнам / Viet Nam, 2024, 93’
  • Крокуючи у воді / Treading Water, Джіно Еванс / Gino Evans, Сполучене Королівство / United Kingdom, 2024, 121’
  • Медовий місяць / Honeymoon, Жанна Озірна / Zhanna Ozirna, Україна / Ukraine, 2024, 84’
  • Новий рік, що так і не настав / The New Year That Never Came, Богдан Мурешану / Bogdan Mureşanu, Румунія / Romania, 2024, 138’
  • Мовчання устриць / Oysters Silence, Маркос Піментель / Marcos Pimentel, Бразилія / Brazil, 2024, 128'

ST: Студентський конкурс / Student competition 

  • Хаос, який лишився позаду / The Chaos She left Behind, Нікос Коліукос / Nikos Kolioukos, Греція / Greece, 2023, 34’
  • Експерти у сфері помирання / Experts In A Dying Field, Мітчел Камарда / Mitchell Camarda, США / USA, 2024, 18’
  • Стейк / The Steak, Кіараш Даґдар / Kiarash Dagdar, Іран / Iran, 2023, 18’
  • Як метелик / Like a Butterfly, Іріс Ґершон Наґар / Iris Gerschon Nagar, Ізраїль / Israel, 2023, 26’
  • Маня! / Mania! Лєна Яворська / Lena Jaworska, Польща / Poland, 2023, 16’
  • Бася: три короткі історії / Basia: Three Short Stories, Матеуш П'єтрак / Mateusz Pietrak, Польща / Poland, 2023, 29'
  • Татова подряпинка / Daddy's Little Scratch, Єгор Гармаш / Yegor Harmash, Україна / Ukraine, 2024, 24'
  • Теніс Мортіс / Tennis Mortis, Міхал Луковіч / Michal Lukowicz, Польща / Poland, 2024, 20'
  • Лише ненадовго / Just For a While, Хоу Цзункунь / Hou Zongkun Китай / China, 2023, 21' 
  • Антологія річної риби / Fish River Anthology, Вєєра Ламінпаа / Veera Lamminpaa, Фінляндія / Finland, 2024, 10'
  • Відбиток пам'яті / The Imprint of Memory, Дарія Нашубська / Daria Nashubska. Україна / Ukraine, 2024, 23'
  • А якщо я ніколи не прокинуся / What if I Never Wake Up Again, Їцинг Ху / Yiqing Hu, США / USA, 2023, 14’ 
  • Фотографія 1 / Photograph 1, Оскар Сіммонс / Oscar Simmons, Cполучене Королівство / United Kingdom, 2024, 20’
  • Скоринка / Crust, Йєнс Кевін Ґеорґ / Jens Kevin Georg, Німеччина / Germany, 2023, 26'
  • Кімнати, які ми ділимо / The Rooms We Share, Надія Хатимлянська / Nadiia Khatymlianska, Україна, Німеччина / Ukraine, Germany, 2023, 12'

SH: Короткометражний конкурс / Short competition 

  • Де Сесіль? / Where is Cecile, Естер Жузо / Esther Jouzeau, Франція / France, 2024, 21’
  • Лінія життя / Lifeline, Єлле Крінгс / Jelle Krings, Нідерланди / Netherlands, 2024, 16’
  • Тут помер олень / A Deer Died Here, Джон Джордано / John Giordano, Італія / Italy, 2023, 15’
  • Чемпіони / Champions, Ашер та Аарон Ґольденберґи / Asher and Aaron Goldenberg, США / USA, 2024, 23’
  • Мости, які ми перетинаємо / The Bridges We Cross, Айріс ван Донґен / Iris van Dongen, Сполучене Королівство / United Kingdom, 2023, 9’
  • Пансіон “Олдтаун” / Oldtown, Давід Вермандер / David Vermander, Бельгія / Belgium, 2024, 15’
  • Ми хочемо жити тут / We Want To Live Here, Александрина Туркан / Alexandrina Turcan, Україна / Ukraine, 2023, 25’
  • Гарний хлопчик / Good Boy, Колін Расcел / Colin Russell, США / USA, 2024, 18’
  • Моє серце навиворіт / My Heart Backwards, Сара Ґуре / Sarah Gouret, Бельгія / Belgium, 2024, 18’
  • 82-92 / 82-92, Лаура Мендельзон / Laura Mendelzon, Аргентина / Argentina, 2023, 10’
  • Говорячи про рожевий / Speaking of Pink, Шарлотте Марія / Charlotte Maria, Нідерланди / Netherlands, 2023, 40’
  • Смерть актора / Death of an Actor, Амбруаз Рато / Ambroise Rateau, Франція / France, 2024, 21’
  • Останній дубль / The Last Take, Брайян Фостер / Brian Foster, США / USA, 2023, 14’
  • Ванна з піною / Bubble Bath, Адріана Ракасан / Adriana Racasan, Румунія / Romania, 2024, 19’

DC: Документальний конкурс / Documentary competition

  • Квіти України / Flowers of Ukraine, Аделіна Борець / Adelina Borets, Польща, Україна / Poland, Ukraine, 2024, 70’
  • Доморощені / Homegrown, Майкл Премо / Michael Premo, США / USA, 2024, 109’
  • Біллі / Billy, Лоренс Коте-Коллінз / Lawrence Сôte-Collins, Канада / Canada, 2024, 107’ 
  • Що тобі снилось вчора вночі, Параджанове? What Did You Dream Last Night, Parajanov?, Фараз Фешаракі / Faraz Fesharaki, Німеччина / Germany, 2024, 81’
  • Фестиваль молодого кіно / Jeune Cinéma, Ів-Марі Май / Yves-Marie Mahe, Франція / France, 74’
  • Назавжди / In Perpetuo, Федеріко Барасі / Federico Barassi, Італія / Italy, 2024, 87’
  • Рівербум / Riverboom, Клод Бехтольд / Claude Baechtold, Швейцарія / Switzerland, 2023, 99’
  • Проти вітру / Tack, Ванья Тернер / Vania Turner, Греція / Greece, 2024, 96’
  • Для кого я посміхаюсь? / Who am I Smiling for? Ева Меґі / Eeva Mägi, Естонія / Estonia, 2023, 61’
  • Ride the Line / Ride the Line, Ігор Волочій / Ihor Volochii, Україна / Ukraine, 2024, 70’

TS: Teen Screen / Teen Screen 

  • Юні серця / Young Hearts, Ентоні Схатеман / Anthony Schatteman, Бельгія / Belgium, 2024, 97’
  • Переможці / Winners, Золеен Юсеф / Soleen Yusef, Німеччина / Germany, 2024, 118’
  • Маленька Джо і старий / Blue Sky Jo, Патріс Сове / Patrice Sauvé, Канада / Canada, 2024, 103’
  • Обачний Арнольд і камінь щастя / Arnold Cautious and The Happiness Stone, Aрто Халонен / Arto Halonen, Фінляндія / Finland, 2023, 89’
  • Сестри хаосу та пінгвін Пол / The Chaos Sisters feat. Penguin Paul, Дом’єн Хойґе / Domien Huyghe, Belgium, The Netherlands / Бельгія, Нідерланди, 2023, 98’
  • Королеви / Reinas, Клаудія Рейніке / Klaudia Reynicke, Швейцарія, Перу, Іспанія / Switzerland, Peru, Spain, 2024, 104’
  • Ґіна / Gina, Ульріке Кофлер / Ulrike Kofler, Австрія / Austria, 2024, 98’

Про КМКФ «Молодість»:

  • «Молодість» досі є єдиним в Україні сертифікованим FIAPF (Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів) фестивалем, у галузі спеціалізованих кіноподій. 
  • Головний фокусфестивалю – перші фільми режисерів. 
  • Основна локацією 53-го кінофестивалю – кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26). 
  • Відкриття та церемонія нагородження переможців 53-ї «Молодості» пройдуть у Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6).
  • Володар Ґран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у 5 000 доларів США й традиційну нагороду «Молодості» – «Скіфського оленя». 
  • Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме 2 000 доларів США, переможців також буде нагороджено статуеткою «Скіфський олень».
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies