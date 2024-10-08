​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
ГоловнаКультура

СБУ відкрила справу проти режисерки фільму “Росіяни на війні” за виправдовування російської агресії

Ідеєю пропагандистського фільму було обілити воєнні злочини російської окупаційної армії.

СБУ відкрила справу проти режисерки фільму “Росіяни на війні” за виправдовування російської агресії
Анастасія Трофимова
Фото: скріншот

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо режисерки фільму “Росіяни на війні” Анастасії Трофимової, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. 

“Трофимова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям. Трофимова проживає в Канаді і зняла матеріал за кошти платників податків Канади”, – написав Юрчишин. 

Він зазначив, що минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація. 

“Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофимової”, – написав нардеп.

Також він повідомив, що за його зверненням Служба безпеки розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії). 

  • Режисерка Трофімова раніше співпрацювала з російським пропагандистським каналом Russia Today (RT).
  • Фільм "Росіяни на війні" показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців із російським батальйоном, який воює в Україні.
  • МЗС України засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі. Посол закликав організаторів засудити використання мистецтва для пропаганди та не допускати участі фільмів, які відбілюють злочини кремлівського режиму. 
  • Згодом українці провели у Торонто акцію проти показу російського фільму. Кінофестиваль у Торонто призупинив покази російського пропагандистського фільму через “загрозу безпеці”, однак потім знову включив його до програми показів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies