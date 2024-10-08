СБУ відкрила справу проти режисерки фільму “Росіяни на війні” за виправдовування російської агресії

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо режисерки фільму “Росіяни на війні” Анастасії Трофимової, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
“Трофимова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям. Трофимова проживає в Канаді і зняла матеріал за кошти платників податків Канади”, – написав Юрчишин.
Він зазначив, що минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація.
“Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофимової”, – написав нардеп.
Також він повідомив, що за його зверненням Служба безпеки розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії).
- Режисерка Трофімова раніше співпрацювала з російським пропагандистським каналом Russia Today (RT).
- Фільм "Росіяни на війні" показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців із російським батальйоном, який воює в Україні.
- МЗС України засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі. Посол закликав організаторів засудити використання мистецтва для пропаганди та не допускати участі фільмів, які відбілюють злочини кремлівського режиму.
- Згодом українці провели у Торонто акцію проти показу російського фільму. Кінофестиваль у Торонто призупинив покази російського пропагандистського фільму через “загрозу безпеці”, однак потім знову включив його до програми показів.