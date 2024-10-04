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Молдова заблокує ще два російські пропагандистські ресурси

Також в Молдові заблокують сайти, які пов'язані з проросійським інтернет-телеканалом MD24.

Молдова заблокує ще два російські пропагандистські ресурси
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Молдовська Служба інформації та безпеки (СІБ) зобов'язала інтернет-провайдерів заблокувати ще п'ять сайтів. 

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на мобільного оператора Orange .

Серед сайтів, які треба заблокувати, два російські ресурси та сайти, які пов'язані з інтернет-телеканалом MD24.

СІБ зобов'язала заблокувати два сайти інтернет-телеканалу MD24 (moldova24.online та pwa.moldova24.online), який пов'язаний із олігархом Іланом Шором.

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Також правоохоронці зобов'язали провайдерів заблокувати сайти двох російських ресурсів - відеохостингу RUTUBE (rutube.ru) та блог-платформи “Дзен” (yandex.ru та dzen.ru).

NewsMaker зазначає, що раніше в інтернеті почав роботу цілодобовий інтернет-телеканал новин MD24, присвячений Молдові. На ньому просувають політиків, афілійованих із засудженим в Молдові Іланом Шором, який живе в Москві. 

Хоча телеведучі каналу громадяни Молдови, але, зважаючи на все, контент створюють у Росії.

  • В кінці 2023 року СІБ розширила список заборонених онлайн-джерел. У перелік потрапили 22 портали з Росії та один, що діє в межах СНД.
  • А згодом доступ до 31 інтернет-порталу, серед яких і російські, заблокували через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти. 
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