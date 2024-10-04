Молдова заблокує ще два російські пропагандистські ресурси

Також в Молдові заблокують сайти, які пов'язані з проросійським інтернет-телеканалом MD24.

Молдовська Служба інформації та безпеки (СІБ) зобов'язала інтернет-провайдерів заблокувати ще п'ять сайтів.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на мобільного оператора Orange .

Серед сайтів, які треба заблокувати, два російські ресурси та сайти, які пов'язані з інтернет-телеканалом MD24.

СІБ зобов'язала заблокувати два сайти інтернет-телеканалу MD24 (moldova24.online та pwa.moldova24.online), який пов'язаний із олігархом Іланом Шором.

Також правоохоронці зобов'язали провайдерів заблокувати сайти двох російських ресурсів - відеохостингу RUTUBE (rutube.ru) та блог-платформи “Дзен” (yandex.ru та dzen.ru).

NewsMaker зазначає, що раніше в інтернеті почав роботу цілодобовий інтернет-телеканал новин MD24, присвячений Молдові. На ньому просувають політиків, афілійованих із засудженим в Молдові Іланом Шором, який живе в Москві.

Хоча телеведучі каналу громадяни Молдови, але, зважаючи на все, контент створюють у Росії.