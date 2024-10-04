Пентагон: тренування українських пілотів F-16 у США почнуться після мовної підготовки

Наразі Пентагон не може надати оновленої інформації про графік тренувань.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала часові рамки підготовки українських пілотів F-16 в США, повідомляє Укрінформ.

“Як відомо, однією з вимог підготовки пілотів є володіння англійською мовою. Отже, щойно ці пілоти будуть навчені та готові, ми почнемо з ними працювати”, - зазначила Сінгх.

Вона додала, що наразі не може надати оновленої інформації про графік тренувань.