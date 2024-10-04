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Пентагон: тренування українських пілотів F-16 у США почнуться після мовної підготовки

Наразі Пентагон не може надати оновленої інформації про графік тренувань.

Пентагон: тренування українських пілотів F-16 у США почнуться після мовної підготовки
Тренажер винищувача F-16

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала часові рамки підготовки українських пілотів F-16 в США, повідомляє Укрінформ.

“Як відомо, однією з вимог підготовки пілотів є володіння англійською мовою. Отже, щойно ці пілоти будуть навчені та готові, ми почнемо з ними працювати”, - зазначила Сінгх.

Вона додала, що наразі не може надати оновленої інформації про графік тренувань.

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  • До міжнародного навчального центру у Румунії вже доставили деякі винищувачі F-16 для підготовки пілотів, зокрема українських.

  • На початку вересня українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.

  • Українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.

  • Канада надасть на підготовку українських пілотів та техобслуговування F-16 близько 300 млн доларів.
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