Ізраїль ліквідував 15 членів "Хезболли" на півдні Лівану

Ізраїль завдав удару по будівлі муніципалітету в місті Бінт-Джбейл на півдні Лівану. Внаслідок цього удару було ліквідовано 15 членів "Хезболли" та знищено багато зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Збройні сили Ізраїлю запропонували мешканцям понад 20 міст на півдні Лівану негайно евакуюватись, оскільки транскордонні вторгнення продовжуватимуться.

Зараз кількість південних міст, які підлягають евакуації, досягає 70, включаючи столицю провінції Набатію.

В свою чергу, “Хезболла” здійснила нові удари по ізраїльській “базі Сахнін” для військової промисловості в Хайфській затоці.

Ліванська армія повідомила, що двоє солдатів були вбиті ізраїльськими ударами в окремих інцидентах на півдні Лівану. При цьому армія заявила, що відкриває вогонь у відповідь, що є рідкістю для сил, які історично залишалися осторонь конфлікту з Ізраїлем.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що за попередні 24 години в Лівані були вбиті 28 медичних працівників .

Ситуація в Лівані