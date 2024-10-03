Ізраїль ліквідував 15 членів "Хезболли" на півдні Лівану

Ізраїль завдав удару по будівлі муніципалітету в місті Бінт-Джбейл на півдні Лівану. Внаслідок цього удару було ліквідовано 15 членів "Хезболли" та знищено багато зброї.
Про це повідомляє Reuters.
Збройні сили Ізраїлю запропонували мешканцям понад 20 міст на півдні Лівану негайно евакуюватись, оскільки транскордонні вторгнення продовжуватимуться.
Зараз кількість південних міст, які підлягають евакуації, досягає 70, включаючи столицю провінції Набатію.
В свою чергу, “Хезболла” здійснила нові удари по ізраїльській “базі Сахнін” для військової промисловості в Хайфській затоці.
Ліванська армія повідомила, що двоє солдатів були вбиті ізраїльськими ударами в окремих інцидентах на півдні Лівану. При цьому армія заявила, що відкриває вогонь у відповідь, що є рідкістю для сил, які історично залишалися осторонь конфлікту з Ізраїлем.
Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що за попередні 24 години в Лівані були вбиті 28 медичних працівників .
Ситуація в Лівані
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У ніч на 1 жовтня Ізраїль оголосив операцію "Північні стріли", що фактично є наземним вторгненням на територію Лівану. Операції у попередні тижні передували масовані обстріли об'єктів "Хезболли", а також убивство лідера цього угруповання.
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За даними медіа, рішення Ізраїлю вторгнутися на ліванську територію не знайшло підтримки на Заході, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став вимагати від Генасамблеї ООН "зупинити Ізраїль".
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Ліван вступив у війну проти Ізраїлю на другий день нападу терористів ХАМАС – 8 жовтня 2022. Відтоді між Ізраїлем і Ліваном були періодичні обстріли. На початку серпня авіакомпанії почали скасовувати рейси до Лівану, і з країни почали евакуйовувати іноземців. Після цього сторони обстрілювали одна одну, а в вересні бої стали інтенсивнішими після того, як в бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери.
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Обстріли об'єктів "Хезболли", за повідомленнями Лівану, привели до масових жертв серед цивільних. Після першого дня бомбардувань, згідно з інформацією ліванської сторони, загинули понад 500 людей, зокрема діти та жінки. Ізраїль зазначив, що попереджав місцевих про необхідність евакуюватися подалі від об'єктів угруповання.
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Днями Україна провела чергову евакуацію з Лівану своїх громадян та іноземців.
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За офіційними даними Ізраїлю, внаслідок наземного вторгнення в Ліван загинули уже вісім ізраїльських військових.
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Армія Ізраїлю анонсувала нові удари по східній частині Лівану та закликала місцевих, які поїхали звідти, поки що не повертатися.
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ЦАХАЛ заявив, що завдав вночі удару по складу зброї у прибережному місті Джабле поблизу сирійського порту Латакія. Склад містився на території російської авіабази “Хмеймім”, за іншою версією, склад був розташований поруч з російською базою.
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Ізраїльські винищувачі ліквідували Хідера аль-Шабію, терориста, відповідального за напад у Мадждал-Шамсі.