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У роботі Telegram стався збій

Користувачі масово скаржаться на проблеми в роботі сервісу.

У роботі Telegram стався збій
Фото: EPA\UPG

У месенджері Telegram стався збій. Користувачі скаржаться на проблеми в роботі сервісу.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Проблеми у роботі месенджера почалися близько 14:00 за київським часом.

Користувачі масово скаржилися на повільне завантаження та надсилання повідомлень, а також - на збої під час підключення до мережі. Ці труднощі фіксують по всьому світові. 

Офіційних коментарів від команди Telegram щодо причин збою поки що не надходило.

Це вже другий збій з початку тижня - 1 жовтня у роботі Telegram також зафіксували збій. Користувачі скаржились на повільне завантаження медіафайлів та затримки з повідомленнями.

Нагадаємо, що застосунок Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані людей, які порушать правила месенджеру.

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