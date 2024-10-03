У роботі Telegram стався збій

Користувачі масово скаржаться на проблеми в роботі сервісу.

У месенджері Telegram стався збій. Користувачі скаржаться на проблеми в роботі сервісу.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Проблеми у роботі месенджера почалися близько 14:00 за київським часом.

Користувачі масово скаржилися на повільне завантаження та надсилання повідомлень, а також - на збої під час підключення до мережі. Ці труднощі фіксують по всьому світові.

Офіційних коментарів від команди Telegram щодо причин збою поки що не надходило.

Це вже другий збій з початку тижня - 1 жовтня у роботі Telegram також зафіксували збій. Користувачі скаржились на повільне завантаження медіафайлів та затримки з повідомленнями.

Нагадаємо, що застосунок Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані людей, які порушать правила месенджеру.