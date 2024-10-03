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Новий податок на багатство у Франції торкнеться менше 1% домогосподарств, ‒ уряд

Також планується введення спеціальних податків для найбільших компаній країни.

Новий податок на багатство у Франції торкнеться менше 1% домогосподарств, ‒ уряд
Міністр у справах бюджету Франції Лоран Сен-Мартен
Фото: EPA/UPG

У Франції новий податок на багатство, який хочуть запровадити, аби допомогти скоротити спіральний дефіцит країни, торкнеться менше 1% домогосподарств.

Про це заявив міністр у справах бюджету країни Лоран Сен-Мартен, пише Reuters.

Цей крок є частиною зусиль другої за величиною економіки єврозони збалансувати підвищення податків, не відлякуючи бізнес і багатих підприємців, які створюють вкрай необхідний дохід, зазначає видання.

“Ми насправді говоримо про найбагатших серед найбагатших”, ‒ сказав Сен-Мартен телеканалу France 2, додавши, що домогосподарства, які потенційно підпадають під податок на багатство, мають дохід 500 000 євро на рік.

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Прем’єр-міністр Мішель Барньє цього тижня заявив, що скоротить дефіцит бюджету до 5% до кінця 2025 року, але йому доведеться відсунути цільову дату досягнення загальної цілі єврозони щодо 3% дефіциту до 2029 року з 2027 року. Дефіцит бюджету Франції цього року досягне 6,1% ВВП.

Сен-Мартен також підтвердив спеціальні податкові плани для найбільших компаній країни. Він не назвав точних деталей, але розповів, що такі компанії матимуть річний прибуток щонайменше 1 мільярд євро.

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