Прем'єр-міністр Франції Барньє хоче підвищити податки для багатих

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив про перспективу підвищення податків для багатих людей і великих корпорацій, повідомляють Euronews.

Він виступив після оприлюднення складу нового правого уряду в суботу ‒ майже через три місяці після позачергових виборів у Франції.

“Я не збираюся далі збільшувати податки для всіх французів: ані для “найскромніших”, ані для людей, які працюють, ані для середнього класу. Але я не можу виключити найбагатших із національних зусиль виправити ситуацію”, – заявив Барньє.

Барньє мав на увазі низку економічних проблем, успадкованих від попереднього уряду, зокрема важкий борговий тягар.

У 2023 році дефіцит бюджету Франції становив 5,5% економічного виробництва, що значно перевищує цільовий показник уряду в 4,9% і ліміт ЄС у 3%.

Цього року дефіцит державного сектора Франції, за прогнозами, досягне приблизно 5,6% ВВП і перевищить 6% у 2025 році. Перевищення, частково викликане низьким рівнем зростання та скороченням податкових надходжень, уже призвело до дисциплінарного провадження з боку ЄС.

Крім того, наприкінці травня рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг Франції.

Це стало першим падінням рейтингу Франції з 2013 року.