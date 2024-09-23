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В Ірані унаслідок витоку метану на шахті загинули кілька десятків людей

Кількість загиблих коливається від 30 до 50. Під землею ще можуть знаходитися живі люди.

В Ірані унаслідок витоку метану на шахті загинули кілька десятків людей
ШАхта, на якій загинули люди
Фото: EPA/UPG

На сході Ірану у місті Табас на вугільній шахті загинули десятки працівників

Як пише The New York Times, шахтарі померли від задухи унаслідок швидкого викиду метану та чадного газу. 

Раніше іранські ЗМІ писали про 51 загиблого, згодом зменшили кількість до 34.  Інші державні ЗМІ повідомляють про кількість загиблих від 30 до 51.

На момент вибуху в шахті перебувало 69 робітників. Багато хто все ще може бути в пастці.

Влада запевняє, що намагається швидко врятувати працівників, які опинилися в шахті. Проте рятувальна операція ускладнюється тим, що робітники знаходяться на глибині близько 250 м. 

Іранська шахта, на якій загинули люди
Фото: EPA/UPG
Іранська шахта, на якій загинули люди

Промислові аварії в Ірані є поширеним явищем, і багато будівельних і гірничодобувних об’єктів працюють на застарілому і невідповідному обладнанні. 

Президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав провести розслідування вибуху.

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