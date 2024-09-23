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На Шрі-Ланці у другому турі президентських виборів переміг лівий кандидат

Це були перші вибори президента із 2022 року, коли унаслідок масових протестів повалили владу попередньогоочільника країни. 

На Шрі-Ланці у другому турі президентських виборів переміг лівий кандидат
Новообраний президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке.
Фото: EPA/UPG

Під час другого туру презмдентських виборів на Шрі-Ланці переміг лідер лівих політичних сил країни Анура Кумара Діссанаяке.

Про це пише ВВС.

У першому турі виборів жоден кандидат не набрав більше 50% від загальної кількості голосів. Тоді Діссанаяке отримав 42,31%, а його найближчий суперник, лідер опозиції Саджит Премадаса, пройшов із 32,76%. У другому турі переможець набрав загалом 5,7 млн голосів голосів проти 4,5 млн голосів опонента. 

Явка була високою - проголосувало близько 76% із 17 мільйонів виборців. 

Вибори були першими після того, як масові протести повалили лідера країни Готабаю Раджапаксу у 2022 році. 

Всього мали право голосу 17 млн жителів Шрі-Ланки мали право голосувати в суботу, і виборча комісія заявила, що це був наймирніший виборчий процес в історії.

Проте пізно ввечері в суботу поліція оголосила комендантську годину, посилаючись на "громадську безпеку", але обмеження оперативно скасували. 

Діссанаяке під час виборчої кампанії пообіцяв ефективне управління та жорсткі антикорупційні заходи.

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