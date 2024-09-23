На Шрі-Ланці у другому турі президентських виборів переміг лівий кандидат

Це були перші вибори президента із 2022 року, коли унаслідок масових протестів повалили владу попередньогоочільника країни.

Під час другого туру презмдентських виборів на Шрі-Ланці переміг лідер лівих політичних сил країни Анура Кумара Діссанаяке.

Про це пише ВВС.

У першому турі виборів жоден кандидат не набрав більше 50% від загальної кількості голосів. Тоді Діссанаяке отримав 42,31%, а його найближчий суперник, лідер опозиції Саджит Премадаса, пройшов із 32,76%. У другому турі переможець набрав загалом 5,7 млн голосів голосів проти 4,5 млн голосів опонента.

Явка була високою - проголосувало близько 76% із 17 мільйонів виборців.

Вибори були першими після того, як масові протести повалили лідера країни Готабаю Раджапаксу у 2022 році.

Всього мали право голосу 17 млн жителів Шрі-Ланки мали право голосувати в суботу, і виборча комісія заявила, що це був наймирніший виборчий процес в історії.

Проте пізно ввечері в суботу поліція оголосила комендантську годину, посилаючись на "громадську безпеку", але обмеження оперативно скасували.

Діссанаяке під час виборчої кампанії пообіцяв ефективне управління та жорсткі антикорупційні заходи.