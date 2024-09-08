У Алжирі на виборах переміг чинний президент Теббун

Глава Алжиру Абдельмаджид Теббун переміг на президентських виборах. Він залишається на ще один термін на чолі багатої на газ країни Північної Африки.
Про це пише АР.
Зазначається, що незалежний виборчий орган країни в неділю оголосив, що Теббун набрав 94% голосів, значно випередивши своїх суперників, ісламіста Абделалі Хассані Шерифа, який отримав лише 3% та соціаліста Юсефа Аушіче, який отримав лише 2,1%.
Представники виборчої комісії повідомили, що менше 6 із 24 мільйонів виборців країни прийшли на голосування в суботу. Тобто явка виборців була низькою, що викликає сумніви щодо його підтримки населенням.
Зазначається, що незалежних спостерігачів не пустили в Алжир, як і в Росію під час виборів Путіна.
Теббун здобув набагато вищий відсоток підтримки, ніж це було у 2019 року, коли він набрав 58% голосів, а його найближчий суперник – 17%.
- На початку березня 2019-го попередній президент Алжиру, 82-річний Абдельазіз Бутефліка, в п'ятий раз подав заявку на участь у виборах. Це викликало масові протести в країні, після чого він відмовився від намірів та вирішив піти у відставку.
- Після його відставки тимчасовим президентом республіки став керівник Ради націй Абделькадер Бенсалех. Його повноваження як лідера країни відповідно до Конституції повинні були закінчитися через 90 днів після призначення. Основним завданням Бенсалеха була організація в країні нових виборів.
- У ніч на 26 травня того ж року минули передбачені законом терміни реєстрації кандидатів на вибори президента країни. Однак ніхто з політиків так і не спробував подати документи для участі в президентських перегонах, тому вибори глави держави, які були призначені на 4 липня, не змогли бути проведені за графіком.
- В результаті президента обрали у грудні 2019 року. Ним став Абдельмаджид Теббун, який здобув перемогу вже в першому турі виборів. Хоча Теббун і намагався позиціонувати себе як потерпілого від режиму Бутефліки, багато алжирців вважали його чиновником з оточення колишнього глави держави.