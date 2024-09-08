У Алжирі на виборах переміг чинний президент Теббун

Його підтримали 94% виборців, але явка була низькою.

Глава Алжиру Абдельмаджид Теббун переміг на президентських виборах. Він залишається на ще один термін на чолі багатої на газ країни Північної Африки.

Про це пише АР.

Зазначається, що незалежний виборчий орган країни в неділю оголосив, що Теббун набрав 94% голосів, значно випередивши своїх суперників, ісламіста Абделалі Хассані Шерифа, який отримав лише 3% та соціаліста Юсефа Аушіче, який отримав лише 2,1%.

Представники виборчої комісії повідомили, що менше 6 із 24 мільйонів виборців країни прийшли на голосування в суботу. Тобто явка виборців була низькою, що викликає сумніви щодо його підтримки населенням.

Зазначається, що незалежних спостерігачів не пустили в Алжир, як і в Росію під час виборів Путіна.

Теббун здобув набагато вищий відсоток підтримки, ніж це було у 2019 року, коли він набрав 58% голосів, а його найближчий суперник – 17%.