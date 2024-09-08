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​У Латвії розбився російський військовий безпілотник

Триває розслідування інциденту.

​У Латвії розбився російський військовий безпілотник
Новий президент Латвії Едгарс ​Рінкевичс
Фото: EPA/UPG

Учора на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. 

Про це повідомив президент Латвійської Республіки  Едгарс Рінкевичс.

Триває слідство. 

"Ми тісно контактуємо із нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно", – зазначив очільник Латвії. 

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