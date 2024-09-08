​У Латвії розбився російський військовий безпілотник

Учора на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник.
Про це повідомив президент Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс.
Триває слідство.
"Ми тісно контактуємо із нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно", – зазначив очільник Латвії.
Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2024
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