В Румунії шукають "шахед", який міг впасти вночі під час атаки РФ на Україну

У небо підіймали два винищувача F-16.

У ніч на 8 вересня під час атаки РФ на Україну один з російських безпілотників перетнув повітряний простір Румунії. У небо підіймали два винищувача F-16.

Про це повідомили у Міноборони Румунії.

Жителі румунських повітів Тулча та Констанца отримали сповіщення з попередженням про загрозу.

Для моніторингу повітряної обстановки з авіабази Борча вилетіли два літаки F-16 ВПС Румунії Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та покинув територію в бік України.

"Є ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Періправа. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі", — зазначають у Міноборони.

Зараз там тривають пошукові роботи. Також Міноборони Румунії традиційно засудило удари РФ по Україні.

У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed".