Армія РФ атакувала село біля Херсона, четверо постраждалих

У ніч на 8 вересня росіяни атакували село Комишани Херсонського району, через обстріл поранено чотирьох жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА

Відомо, постраждалі зазнали мінно-вибухових травм та контузії.

70-річна жінка дістала уламкове поранення ноги. У 65-річного чоловіка діагностували поранення грудної клітки. У 41-річного чоловіка - поранення плеча та передпліччя. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Ще одній 52-річній жінці надали допомогу на місці.