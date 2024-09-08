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Армія РФ атакувала село біля Херсона, четверо постраждалих

Постраждалих госпіталізували.

Армія РФ атакувала село біля Херсона, четверо постраждалих
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

У ніч на 8 вересня росіяни атакували село Комишани Херсонського району, через обстріл поранено чотирьох жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА

Відомо, постраждалі зазнали мінно-вибухових травм та контузії.

70-річна жінка дістала уламкове поранення ноги. У 65-річного чоловіка діагностували поранення грудної клітки. У 41-річного чоловіка - поранення плеча та передпліччя. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Ще одній 52-річній жінці надали допомогу на місці.

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