Армія РФ атакувала село біля Херсона, четверо постраждалих

У ніч на 8 вересня росіяни атакували село Комишани Херсонського району, через обстріл поранено чотирьох жителів.
Про це повідомляє Херсонська ОВА
Відомо, постраждалі зазнали мінно-вибухових травм та контузії.
70-річна жінка дістала уламкове поранення ноги. У 65-річного чоловіка діагностували поранення грудної клітки. У 41-річного чоловіка - поранення плеча та передпліччя. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Ще одній 52-річній жінці надали допомогу на місці.
- Впродовж доби російська армія атакувала населені пункти Херсонської області. Під обстріли потрапили об'єкт критичної інфраструктури, Пункт Незламності та медичні установи.