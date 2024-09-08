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Російські окупанти вдарили по медустановах і Пункту Незламності на Херсонщині

Одна людина загинула, дев'ятеро поранені. 

Російські окупанти вдарили по медустановах і Пункту Незламності на Херсонщині
Рятувальники ліквідовують пожежу
Фото: ДСНС

Впродовж доби російська армія атакувала населені пункти Херсонської області. Під обстріли потрапили об'єкт критичної інфраструктури, Пункт Незламності та медичні установи.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, медичні установи, Пункт Незламності; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, складське приміщення та приватні автомобілі", — пише Прокудін. 

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 3 "Shahed-131/136".

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Кізомис, Токарівка, Придніпровське, Широка Балка, Гончарне, Понятівка, Берислав, Урожайне, Тягинка, Гаврилівка, Зміївка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон.

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