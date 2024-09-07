Пожежі в зоні відчуження: на основних чотирьох осередках є позитивна динаміка, але гасіння триває

Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) оновило інформацію щодо пожеж. Станом на 7 вересня через суху погоду та вітер пожежна ситуація є ускладненою.

На основних чотирьох осередках загоряння є позитивна динаміка – після локалізації очікується завершення загоряння. Також стабільна ситуація в Теремцівському лісництві, повідомили в ДАЗВ.

"На основних чотирьох осередках загоряння маємо позитивну динаміку у центральній частині Зони відчуження (Корогодське та Луб'янске лісництва на площі порядку 1 300 га) – після локалізації очікується завершення пожеж; стабільну ситуацію у Теремцівському лісництві та відсутність розширення площі (200 га). У Вільчівському лісництві ситуація погіршилася, та основні сили і засоби направлені на цю ділянку (порядку 1 000 га), яка межує із Житомирською областю", – йдеться у повідомленні.

Загрози сховищам ядерного палива ЦСВЯП, КВ "Вектор" та ПЗРВ "Буряківка", як стверджують в агентстві, немає. "Контроль за радіологічною ситуацією посилено оперативною групою радіаційної розвідки для радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю на межі лінії вогню. Проводяться розрахунки дози опромінення персоналу, на поточний момент перевищення рівнів відсутні", – повідомив у ДАЗВ.