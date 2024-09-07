Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 80 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 80 поранених (оновлено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоПодії

Пожежі в зоні відчуження: на основних чотирьох осередках є позитивна динаміка, але гасіння триває

Ситуація погіршилася у Вільчівському лісництві. 

Пожежі в зоні відчуження: на основних чотирьох осередках є позитивна динаміка, але гасіння триває
Гасіння пожежі в зоні відчуження (архівне)
Фото: ДАЗВ у Facebook

Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) оновило інформацію щодо пожеж. Станом на 7 вересня через суху погоду та вітер пожежна ситуація є ускладненою.

На основних чотирьох осередках загоряння є позитивна динаміка – після локалізації очікується завершення загоряння. Також стабільна ситуація в Теремцівському лісництві, повідомили в ДАЗВ

"На основних чотирьох осередках загоряння маємо позитивну динаміку у центральній частині Зони відчуження (Корогодське та Луб'янске лісництва на площі порядку 1 300 га) – після локалізації очікується завершення пожеж; стабільну ситуацію у Теремцівському лісництві та відсутність розширення площі (200 га). У Вільчівському лісництві ситуація погіршилася, та основні сили і засоби направлені на цю ділянку (порядку 1 000 га), яка межує із Житомирською областю", – йдеться у повідомленні. 

Загрози сховищам ядерного палива ЦСВЯП, КВ "Вектор" та ПЗРВ "Буряківка", як стверджують в агентстві, немає. "Контроль за радіологічною ситуацією посилено оперативною групою радіаційної розвідки для радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю на межі лінії вогню. Проводяться розрахунки дози опромінення персоналу, на поточний момент перевищення рівнів відсутні", – повідомив у ДАЗВ. 

  • Три дні тому ДАЗВ повідомило про загоряння на території Лубянського лісництва валежника та лісової підстилки площею до 19.6 га. Згодом через погоду загоряння поширилося на площу в сотні гектарів. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies