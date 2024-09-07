Генштаб ЗСУ розповів про складну ситуацію на Покровському і Курахівському напрямках

Наприклад, на Курахівському від початку доби загарбник 27 разів атакував українські підрозділи.

Станом на 16.00 7 вересня на фронті зафіксували вже 101 боєзіткнення.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, найгарячіше зараз на Покровському і Курахівському напрямках.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів таких як Миколаївка, Порозок, Семенівка, Тимофіївка. Авіаційних ударів зазнали Горіле, Первомайське, Береза, Мала Рибиця, Веселівка та Годунівка. Всього на даний час ворог скинув на Сумщину 14 КАБів.

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, на даний час триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинилась Козача Лопань.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. В напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення триває.

На Лиманському ворог атакував в напрямку Чернещини, Невського, Лозової, Торського та поблизу Макіївки і Діброви. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 18 боєзіткнень, досі триває два боєзіткнення в районі Невського. Ситуація контрольована.

Противник надалі намагається прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки окупанти чотири рази намагались потіснити наші підрозділи, на даний час всі атаки відбиті.

На Краматорському загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Точиться бій поблизу Андріївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому кількість ворожих атак збільшилась до п’яти. Ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили три атаки, Неліпівка де вже відбито одну атакувальну дію, ще два боєзіткнення триває.

Безперервно атакує ворог українських захисників на Покровському. Тут впродовж дня агресор здійснив 28 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, десять боїв ще тривають. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль.

Складна ситуація і на Курахівському, де від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Георгіївки на даний час тривають бої у шести локаціях.

На Времівському наші війська відбивають три атаки в бік Водяного та Вугледару, три спроби просунутись до Водяного успіхів противнику не принесли.

На Оріхівському та Гуляйпільському окупанти завдають обстрілів по позиціях українських підрозділів та по населених пунктах. Також ворог застосовував штурмову авіацію по Новоандріївці.

На Придніпровському три атаки загарбників успіху не мали. Ворожа авіація сьогодні завдала ударів по населеним пунктам таким як Урожайне, Берислав, Тягинка та Токарівка Херсонської області, скинувши десять керованих авіаційних бомб.