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Російська армія завдала авіаудару по Новоосиновому на Харківщині

Постраждала 18-річна дівчина.

Російська армія завдала авіаудару по Новоосиновому на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни здійснили авіаудар по селу Новоосинове Купʼянського району на Харківщині. Внаслідок обстрілу поранення отримала 18-річна дівчина.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 вересня близько 10:20 окупанти завдали авіаційний удар по с. Новоосинове Купʼянського району. 

Фото: ДСНС України

Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина. Медики надали потерпілій допомогу.

Фото: ДСНС України

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Прокуратура Харкоівської області

За добу внаслідок російських обстрілів в Харківській області постраждали дев’ятеро людей, найбільше потерпілих через обстріл міста Люботин.

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