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Іспанія приєдналася до IT-коаліції України

Іспанія стала 13 країною-партнером, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Іспанія приєдналася до IT-коаліції України
Фото: Олексій Резніков у Telegram

У рамках зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Іспанія підписала Декларацію про наміри й таким чином доєдналась до ІТ-коаліції.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зазначається, що це вже 13 країна-партнер, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

"Дякуємо Уряду і народу Іспанії за системну підтримку України. Долучення до IT-коаліції — чудова новина. Як і те, що все більше країн хочуть допомогти, щоб Україна стала більш технологічною. Та мала усі можливості для розгортання будь-яких цифрових рішень, які даватимуть відчутний результат в українському війську", — заявила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

У відомстві нагадали, що ІТ-коаліція — спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу.

Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 70 млн євро.

Іспанія оголосила про нову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про постачання повної батареї системи ППО HAWK.

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