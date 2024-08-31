ChatGPT менш ніж за рік подвоїв користувацьку базу

Компанія OpenAI заявила, що досягла показника у 200 мільйонів користувачів на тиждень для свого найвідомішого продукту - бота ChatGPT, який за допомогою штучного інтелекту здатен надавати відповіді на різноманітні запити.

Як пише The Verge, чат-боту вдалося збільшити свою клієнтську базу вдвічі менш ніж за рік: у листопаді 2023 року в OpenAI нараховували 100 мільйонів щотижневих користувачів.

Для порівняння: конкурентний ШІ від компанії Meta Марка Цукерберга має 400 мільйонів користувачів, але не за тиждень, а за місяць.

В компанії також відзначили, що 92% бізнесів, які зазначені у списку Fortune 500 (рейтинг світових корпорацій, що мають найбільший прибуток - ред.), використовують у своїй діяльності їхні продукти на основі штучного інтелекту.