Рєпін, Айвазовський і Куїнджі: як визначити національну приналежність художника?
Рєпін, Айвазовський і Куїнджі: як визначити національну приналежність художника?
Обстріл Харкова: відомо про 59 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 59 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок. Є загиблі (доповнено)
У Сумах росіяни вдарили по заводу з виготовлення упаковок. Є загиблі (доповнено)
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
ГоловнаТехнології

ChatGPT менш ніж за рік подвоїв користувацьку базу

Бот на основі штучного інтелекту залишається дуже популярним. 

ChatGPT менш ніж за рік подвоїв користувацьку базу
Фото: RoutineHub Blog

Компанія OpenAI заявила, що досягла показника у 200 мільйонів користувачів на тиждень для свого найвідомішого продукту - бота ChatGPT, який за допомогою штучного інтелекту здатен надавати відповіді на різноманітні запити.

Як пише The Verge, чат-боту вдалося збільшити свою клієнтську базу вдвічі менш ніж за рік: у листопаді 2023 року в OpenAI нараховували 100 мільйонів щотижневих користувачів. 

Для порівняння: конкурентний ШІ від компанії Meta Марка Цукерберга має 400 мільйонів користувачів, але не за тиждень, а за місяць. 

В компанії також відзначили, що 92% бізнесів, які зазначені у списку Fortune 500 (рейтинг світових корпорацій, що мають найбільший прибуток - ред.), використовують у своїй діяльності їхні продукти на основі штучного інтелекту.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies