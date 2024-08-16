Також пропонують пропонується заборонити використовувати програмні продукти від суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Кабмін пропонує заборонити в Україні сайти, до іноземних розробників яких застосовано санкції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів", у якому пропонують заборонити в Україні сайти, розробниками яких є іноземні особи, до яких застосовано санкції.

Він зазначив, що законопроєктом пропонується визначити нові види секторальних санкцій, зокрема заборону поширення та використання на території України юридичними особами програмних продуктів та їх складових, які походять з іноземної держави, до якої застосовано санкції або розробником чи субʼєктом авторського права яких є юридична (фізична) особа-резидент такої іноземної держави або юридична особа, частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави.

Крім цього, пропонують заборонити використовувати програмні продукти від суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність, або розробниками чи суб'єктом авторського права яких є іноземні юридичні чи фізичні особи, до яких застосовано санкції.

Мельничук зазначив, що санкції можуть бути застосовані до програмних продуктів, створених із використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів, їх складових, на які поширюються санкції.

Також може бути заборонено доступ до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті (вебсторінки, вебсайти, інші вебресурси), електронних комунікаційних мереж, електронних комунікаційних систем, інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних систем.