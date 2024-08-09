В Росії почали блокувати месенджер Signal

Російський “регулятор” Роскомнагляд оголосив про блокування роботи месенджера Signal.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Доступ до месенджера Signal обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях", - заявили в пресслужбі “регулятора”.
Вдень 9 серпня російські користувачі почали скаржитися на збої у роботі сервісу. Зокрема, месенджер перестав відкриватися без VPN або увімкнення режиму обходу блокувань.
- Вчора, 8 серпня, російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.