Міноборони попередило про поширення фейкових застосунків на зразок "Резерв+"

Ворог розповсюджує веб-застосунки, які повинні мати вигляд, як "Резерв+".
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, противник планує поширювати ці застосунки серед українців для збору персональних даних.
"Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua", - наголосила Черногоренко.
Вона закликала не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.
"При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)", - додала посадовиця.
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