ГоловнаТехнології

Міноборони попередило про поширення фейкових застосунків на зразок "Резерв+"

Заступниця глави оборонного відомства пояснила, як не потрапити на гачок зловмисників.

Міноборони попередило про поширення фейкових застосунків на зразок "Резерв+"
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

Ворог розповсюджує веб-застосунки, які повинні мати вигляд, як "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, противник планує поширювати ці застосунки серед українців для збору персональних даних. 

"Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua", - наголосила Черногоренко.

Вона закликала не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.

"При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)", - додала посадовиця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies