Зеленський доручив пропрацювати з НАТО можливість створення коаліції держав, які допоможуть Україні збивати російські ракети

Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам пропрацювати в рамках ради "Україна-НАТО" можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.
Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських, - ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу", - сказав Зеленський.
На його думку, це рішення складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації.
"Але ми боремося з цим і працюватимемо. У нас, на мою думку, є непоганий варіант нашої ради «Україна-НАТО». Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання", - сказав президент.
"Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною, - ред.)", - додав Зеленський.
Президент наголосив, що саме такої коаліції нам сьогодні дуже бракує, бо це - дуже велика відповідальність.
"Хоча вважаю, що це, безумовно, потрібно було зробити. І зробити давно", - резюмував він.
- Раніше посол Латвії у Польщі Юріс Пойканс заявив, що ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і Росії.
- Польща ще у травні підняла питання щодо можливого збиття російських ракет поблизу кордонів з Україною. Перед цим ворожі ракети та безпілотники декілька разів залітатили на її територію.
- У липні Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів.
- Проте у міноборони Польщі заявили, що не ухвалюватимуть самостійно жодних рішень з приводу збиття російських ракет, що прямують в бік західних регіонів України, а глава МЗС Сікорський натомість повідомив, що його країна таки "розглядає" таку можливість.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не підтримує збиття Польщею російських ракет над територією України.
- За словами Зеленського, буде справедливо, якщо Польща буде допомагати України збивати ракети, які летять в її напрямку.