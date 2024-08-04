Зеленський доручив пропрацювати з НАТО можливість створення коаліції держав, які допоможуть Україні збивати російські ракети

Це рішення складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації.

Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам пропрацювати в рамках ради "Україна-НАТО" можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських, - ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу", - сказав Зеленський.

На його думку, це рішення складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації.

"Але ми боремося з цим і працюватимемо. У нас, на мою думку, є непоганий варіант нашої ради «Україна-НАТО». Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання", - сказав президент.

"Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною, - ред.)", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що саме такої коаліції нам сьогодні дуже бракує, бо це - дуже велика відповідальність.

"Хоча вважаю, що це, безумовно, потрібно було зробити. І зробити давно", - резюмував він.