Зеленський: F-16 в Україні. Ми забезпечили це

Україна отримала перші американські винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і показав літаки.
"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!", - сказав Зеленський.
Президент також привітав військових із Днем повітряних сил ЗСУ.
"Бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу – наш справедливий мир для України", - сказав Зеленський.
Винищувачі F-16, МіГ-29 та Су-27 пролетіли в небі під час церемонії привітання воїнів.
- Раніше сьогодні британське видання The Economist повідомило, що в останній день липня в Україну прибули перші 10 винищувачів F-16, у перспективі їх має бути 79. А до кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва.
- В кінці липня видання Bloomberg повідомило, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну. Міністр оборони Великобританії зазначив, що F-16, що прибувають в Україну, знаменують собою переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35.
- Наразі США погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити F-16, які Київ отримає від європейських партнерів. Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".