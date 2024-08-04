Зеленський: F-16 в Україні. Ми забезпечили це

Україна отримала перші американські винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і показав літаки.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!", - сказав Зеленський.

Президент також привітав військових із Днем повітряних сил ЗСУ.

"Бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу – наш справедливий мир для України", - сказав Зеленський.

Винищувачі F-16, МіГ-29 та Су-27 пролетіли в небі під час церемонії привітання воїнів.