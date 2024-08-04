Росіяни запустили залізницю з Ростову-на-Дону до Маріуполя, — радник мера

Росіяни запустили добудовану залізницю, яка сполучає російський Ростов-на-Дону і тимчасово окупований Маріуполь.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Відомо, що рух потягів вздовж ключових станцій почали фіксувати від середи.
Андрющенко додає, що все це, а також певні деталі вказують на те, що росіяни таємно запустили залізницю, яку будували майже 13 місяців.
"Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про "альтернитиву Кримському мосту". Це — хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більше пропускну здатність та потужність за міст", — додав Андрющенко.
- У жовтні британська розвідка інформувала про те, що Росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Саме залізницю окупанти використовують для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ.
- Наприкінці вересня заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про початок будівництва окупантами прямого залізничного сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.