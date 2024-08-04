Росіяни запустили залізницю з Ростову-на-Дону до Маріуполя, — радник мера

Росіяни запустили добудовану залізницю, яка сполучає російський Ростов-на-Дону і тимчасово окупований Маріуполь.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Відомо, що рух потягів вздовж ключових станцій почали фіксувати від середи.

Андрющенко додає, що все це, а також певні деталі вказують на те, що росіяни таємно запустили залізницю, яку будували майже 13 місяців.

"Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про "альтернитиву Кримському мосту". Це — хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більше пропускну здатність та потужність за міст", — додав Андрющенко.